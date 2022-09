Coraz mniej młodych ludzi chce zakładać rodziny i wychowywać dzieci

Badania z ostatnich lat wskazują, że w Polsce obserwowany jest spadek dzietności. Coraz mniej małżeństw decyduje się na powiększanie rodziny. Wyniki sondażu CBOS "Młodzież 2021" pokazały jeszcze jedno niepokojące, z demograficznego punktu widzenia, zjawisko.

Polskie społeczeństwo się starzeje

Coraz mniej młodych ludzi decyduje się zakładać rodziny. Tylko 33 proc. ankietowanej młodzieży wśród swoich priorytetów wymieniło rodzinę i dzieci. Badania nie wydają się zaskakujące, tym bardziej, że w ciągu ostatnich dekad w Polsce i w Europie obserwuje się spadek urodzeń, a co za tym idzie, starzenie się społeczeństw.

"Jeszcze 12 lat temu od stycznia do sierpnia urodziło się 248 tys. dzieci, teraz – niewiele ponad 180 tys. Zdaniem demografów dane są jeszcze gorsze niż na papierze: ok. 3 proc. to dzieci obcokrajowców, które nie muszą zostać w Polsce" – czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Rodzina i dzieci nie są priorytetem młodych Polaków

Zjawisko wydaje się być niepokojące, ponieważ do tej pory wśród młodych Polaków rodzina i dzieci stanowiły ważną część życia i były jednym z priorytetów. Najnowszy sondaż CBOS wskazuje, że w tej dziedzinie zaszły spore zmiany. "W najnowszym badaniu CBOS „Młodzież 2021” po raz 10. zapytano uczniów ostatnich klas szkół ponadpodstawowych, jakie są ich cele życiowe, co jest dla nich najważniejsze. Odsetek wskazań, że liczy się posiadanie rodziny i dzieci, jest najniższy od początku badań, czyli od 1994 roku" – wynika z sondażu.

Rodzina i dzieci są priorytetem jedynie dla 33 proc. badanych. "Najwyższą wartość odnotowano w 2008 r. – 54 proc.; od tego czasu w kolejnych sondażach odsetek ten sukcesywnie spadał" – podaje DGP. Ekspert DGP wskazuje, że proces wyludniania się Polski przyspieszył i w bliższej perspektywie czasowej nie ma możliwości go odwrócić.

