"To rewolucyjny gest". Arcybiskup wzywa konsekrowanych do noszenia sutanny

Arcybiskup Valladolid w Hiszpanii podczas homilii wezwał wyświęcanych księży do noszenia stroju kapłańskiego, także w miejscach publicznych. Ocenił, że w dzisiejszych czasach jest to "rewolucyjny gest".

– Noście odpowiednie dla siebie ubranie. Na Waszych albach zostanie umieszczona stuła diakońska i dalmatyka. Możecie też nosić strój duchowny, możecie nosić symbol, żeby w miejscu publicznym było widać, że jesteście mężczyznami poświęconymi Panu – zachęcał abp Luis Argüello.

– Był czas, kiedy pojawiła się nowość, która miała związek z naszym zdjęciem sutanny i rzymskiego kołnierza – tłumaczył dalej hierarcha. Podkreślił jednak, że "dziś jest czas, w którym z pewnością noszenie stroju duchownego to rewolucja". – Dziś jest czas, w którym z pewnością rewolucyjne, nowatorskie i wskazujące na nadprzyrodzoną obecność na ulicach i placach, to zakonnicy i zakonnice w habitach. Oni są rozpoznawalni. My, którzy zostaliśmy wyświęceni, również jesteśmy rozpoznawalni – wskazał hiszpański duchowny.

Abp Argüello: To rewolucyjna nowość, której potrzebuje świat

Arcybiskup zwrócił również uwagę, że śluby złożone przez księży są "rewolucyjne". – To rewolucyjna nowość, której potrzebuje nasz świat – mówił abp Luis Argüello. Podkreślił przy tym niezwykłą wagę celibatu, nazywając go "kontrkulturowym". – W czasach niezwykłej trywializacji seksualności, w czasach, gdy wymiar małżeński wydaje się tracić swoje miejsce, obiecujesz żyć w celibacie miłości! – wskazywał hierarcha. Dodał, że celibat ma "wymiar oblubieńczy".

Hiszpański arcybiskup wytłumaczył, że celibat to obietnica miłości otwartej na płodność, ponieważ "największym sprawdzianem celibatu może okazać się bezpłodność dzieł apostolskich".

