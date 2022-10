Biskupi Ukrainy zachęcają do postu i modlitwy różańcowej o pokój

W tej intencji duchowni ukraińscy proponują codzienną modlitwę różańcową i zachęcają do piątkowego postu o chlebie i wodzie. Ich zdaniem, modlitwa i post mogą stać się skutecznym środkiem do zatrzymania wojny z Rosją – przekazała w niedzielę Katolicka Agencja Informacyjna.

Specjalne przesłanie

W specjalnym przesłaniu biskupi Rzymskokatolickiej Konferencji Episkopatu Ukrainy zachęcili wiernych, aby w październiku bieżącego roku modlili się na różańcu i pościli w piątki. Jak zaznaczył ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej biskup Witalij Krywicki: "Wraz z Konferencją Episkopatu Ukrainy zachęciliśmy wszystkich naszych wiernych, aby przede wszystkim prośba o pokój stała się pierwszą intencją dla naszych modlitw. Szczególnie podczas modlitwy różańcowej. Zachęcamy też do postu jakościowego. Będziemy zatem w każdy piątek pościli o chlebie i wodzie, aby dobry Bóg usłyszał nasze modlitwy. Wierzymy, że właśnie taka modlitwa razem z postem i razem w tej modlitwie doprowadzi nas do zwycięstwa".

Jednocześnie ukraińscy biskupi podziękowali wszystkim za dotychczasową modlitwę w intencji pokoju i za pomoc, jaką w tym trudnym czasie ludzie niosą sobie nawzajem.

Apel papieża do Putina

W niedzielę papież Franciszek zaapelował do prezydenta Federacji Rosyjskiej Władimira Putina o zatrzymanie "spirali przemocy i śmierci" na Ukrainie. To pierwszy tak bezpośredni apel od początku wojny.

– Ponawiam mój apel, aby natychmiast osiągnięto zawieszenie broni. Niech ucichnie broń i niech nastąpi poszukiwanie warunków do rozpoczęcia negocjacji, które mogłyby doprowadzić do rozwiązań nie narzuconych siłą, lecz uzgodnionych, sprawiedliwych i stabilnych. A będą one takimi, jeśli będą oparte na poszanowaniu świętej wartości życia ludzkiego, a także suwerenności i integralności terytorialnej każdego kraju oraz praw mniejszości i uzasadnionych obaw – powiedział Ojciec Święty.

