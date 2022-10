Kielce. Diecezja zwiększy liczbę diakonów udzielających sakramentów

Do tej pory udzielanie sakramentów świętych kojarzyło się wiernym z udziałem kapłana, księdza, osoby duchownej. Dziś, coraz częściej, spotykamy się z inną formą posługi duszpasterskiej. W diecezji kieleckiej biskup postanowił zaangażować diakonów stałych w czynności związane z udzielaniem chrztów, sakramentu małżeństwa czy głoszeniem homilii.

Kielce: Diakoni będą udzielać sakramentów i głosić homilię

Diecezja podkreśla, że diakonem stałym może zostać mężczyzna żonaty, jak i nieżonaty. Kawalerzy muszą mieć jednak ukończone 25 lat. Wymagania wobec żonatych diakonów będą bardziej restrykcyjne. Ci mężczyźni muszą mieć ukończony 35. rok życia, posiadać co najmniej 5-letni staż małżeński, a także posiadać zgodę... żony. Jednym z kryteriów objęcia funkcji diakona, w obu grupach mężczyzn, jest ukończenie studiów teologicznych.

"Chcemy podjąć w naszej diecezji przygotowania do rozpoczęcia formacji mężczyzn do diakonatu stałego, zarówno żonatych, jak i tych, którzy chcą pozostawać w bezżenności, a doświadczają łaski powołania do diakonatu" – czytamy w komunikacie diecezji kieleckiej. Zgodnie z decyzją biskupa Jana Piotrowskiego, diakoni stali będą mogli udzielać chrztów, przechowywać i udzielać komunii, wygłaszać homilie, ale także odprawiać nabożeństwa, pogrzeby i przewodniczyć podczas sakramentu małżeństwa.

Rzecznik diecezji kieleckiej ks. Mirosław Cisowski podkreślił, że decyzja biskupa dot. diakonatu stałego nie ma nic wspólnego z brakiem księży w diecezji i nie jest odpowiedzią na kryzys powołań.

Czytaj też:

Abp Viganò: Państwo świeckie drży przed mocą Różańca ŚwiętegoCzytaj też:

Niemiecka Droga Synodalna chce Soboru Watykańskiego III