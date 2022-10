Amsterdam. W ciągu 5 lat diecezja zamknie 99 kościołów

Od wielu lat Kościół w Holandii przeżywa kryzys. Obecnie ok. 3,7 mln obywateli tego kraju deklaruje wiarę katolicką. Holandia liczy ok. 18 mln mieszkańców. Katolików jest tam więc ok. 20 proc. Kryzys wiary w Holandii z roku na rok pogłębia się, co staje się widoczne w mniejszej ilości wiernych świeckich, ale także małą ilością powołań.

Diecezja Amsterdam zamyka kościoły

Obecnie w diecezji Haarlem-Amsterdam funkcjonują 164 świątynie. Jednak władze diecezji zadecydowały o zamknięciu większości z nich. Bp Jan Hendriks postanowił, że w ciągu najbliższych pięciu lat zamkniętych zostanie 99 kościołów, co stanowi 60 proc. wszystkich świątyń w tej diecezji. Ale to nie koniec zamknięć.

Po wspomnianych 5 latach przewiduje się zamknięcie kolejnych 37 kościołów. W konsekwencji za 10 lat, w diecezji Haarlem-Amsterdam będzie funkcjonować jedynie 28 kościołów katolickich. – Naszym celem jest utworzenie 28 żywych wspólnot parafialnych, które będą ewangelizować – tłumaczył wikariusz generalny diecezji ks. Bart Putter. Wskazał, że celem reformy jest istnienie kilku dobrze prosperujących wspólnot niż wiele placówek, które pozostają w pogłębiającym się kryzysie.

Kryzys wiary w Holandii

Na ten moment nie ma decyzji, które z otwartych kościołów staną się centralnymi. Decyzja zostanie podjęta po konsultacjach z parafiami. Zapowiadana reforma ma dotknąć przede wszystkim tereny wiejskie. Według zapowiedzi, otwarte świątynie będą znajdować się w miastach.

Wikariusz generalny diecezji Haarlem-Amsterdam podał również statystyki dotyczące praktyk religijnych. W 2013 roku w Amsterdamie z sakramentów korzystało ok. 25 tys. ludzi. W 2021 roku jedynie 12 tys. – W latach pięćdziesiątych do kościoła uczęszczało ok. 80 proc. katolików na terenie diecezji, dziś – tylko 3 proc – podkreślił ks. Putter.

