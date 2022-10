Baptyści europejscy modlą się za Ukrainę

Mówiono o tym na posiedzeniu Rady Generalnej Europejskiej Federacji Baptystycznej (EBF), która w dniach 21-24 września obradowała w Rydze z udziałem 140 delegatów z prawie 40 krajów naszego kontynentu, Azji Środkowej i Bliskiego Wschodu

Najwięcej uwagi poświęcono sytuacji na Ukrainie, wyrażając troskę o jej mieszkańców, w tym o ponad 130 tys. tamtejszych baptystów. Prawie 400 świątyń tego wyznania znalazło się na terenach zajętych przez wojska rosyjskie, w tym około 200 musiało zaprzestać działalności, a mniej lub bardziej uszkodzono 46 baptystycznych budynków kościelnych. Do służby wojskowej powołano niemal 120 pastorów i diakonów, którzy w ten sposób pozostawili swoje wspólnoty bez kierownictwa, a 250 duchownych musiało opuścić parafie – przekazała w poniedziałek Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Temat Ukrainy

Jak podała KAI, "te i wiele innych danych przedstawił w swoim wystąpieniu wiceprzewodniczący Wszechukraińskiego Związku Kościołów Ewangelicznych Chrześcijan Baptystów Ihor Bandura". Wyraził on wdzięczność Bogu "za was i za to, że daliście nam odczuć niewiarygodną miłość Bożą". Podkreślił znaczenie poparcie baptystów dla pełnienia posługi na Ukrainie i dla uchodźców, którzy opuścili kraj. Podziękował zarówno EBF, jak i Światowemu Aliansowi Baptystycznemu za wsparcie i przyjęcie uchodźców.

Wezwał również współwyznawców, aby modlili się nie tylko o sam pokój, ale o sprawiedliwy pokój dla jego kraju. Wyjaśnił, że jest to coś więcej niż samo tylko powstrzymanie konfliktu, ale ma to obejmować wycofanie wojsk rosyjskich, wypłatę przez Rosję Ukrainie reparacji za straty spowodowane wojną oraz odzyskanie wszystkich ziem ukraińskich, które Rosja zajęła w 2014 roku.

Na zakończenie obrad jej uczestnicy uchwalili rezolucję w sprawie Ukrainy, wzywającą wszystkich do dalszych modlitw o mądrość, sprawiedliwość i o położenie kresu cierpieniom ludzi w tym kraju.

Europejska Federacja Baptystyczna powstała w 1949 roku i obecnie skupia 59 Kościoły członkowskie, liczące ponad 800 tys. wiernych w 52 krajach Europy, Azji Środkowej i na Bliskim Wschodzie. Z naszego kraju do EBF należy Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej.

