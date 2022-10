Solidarna Polska zebrała 380 tys. podpisów. Projekt trafił do Sejmu

Projekt ma na celu zwiększenie ochrony chrześcijan. W myśl znowelizowanego kodeksu karnego penalizacji podlegałoby "publiczne lżenie lub wyszydzanie" Kościoła lub związku wyznaniowego.

Solidarna Polska zebrała podpisy

We wtorek minister sprawiedliwości i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro wystąpił wraz z czołowymi politykami partii na konferencji prasowej.

– Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, polska konstytucja wskazują, że wolność wyznania, swobody religijne, należą kanonu podstawowych praw przysługujących ludziom w cywilizowanym, wolnym świecie. Aby te prawa mogły być urzeczywistniane państwo musi spełniać swoje zadania. Chronić tych, którzy wyznają określone przekonania, wiarę, religię, a także gwarantować to, co zostało zapisane w wielu międzynarodowych aktach prawnych – powiedział minister sprawiedliwości.

Ziobro tłumaczył, że zmiana KK jest niezbędna, ponieważ obecne przepisy gwarantują ochronę ludzi wierzących i wolność religijną w sposób dalece niewystarczający.

– Żyjemy w czasach narastającej agresji wobec ludzi, którzy mają wolę i odwagę przyznawać się do swojej wiary, zwłaszcza publicznie. (…) Jeśli porównamy sześć lat od roku 2008 ro roku 2015, to w tym czasie w Polsce prowadzono 163 postępowania karne związane ze sferą naruszenia obszarów wolności religijnych gwarantowanych przez państwo i chronionych przez polski kodeks karny. W międzyczasie bardzo wiele się zmieniło, niestety na gorsze (…) Na przestrzeni ostatnich sześciu lat prokuratura musiała wszczynać aż 2400 postępowań karnych. Więc mamy sześć lat do sześciu lat - 163 postępowania z jednej strony, do 2400 z drugiej strony. To jest ogromny wzrost – mówił Ziobro.

facebook

Projekt ws. obrony wolności Chrześcijan

Akcja zbierania podpisów rozpoczęła się w lipcu. Wówczas politycy Solidarnej Polski przedstawili zarys obywatelskiej inicjatywy i wskazali główne powody, które skłoniły ich do zaangażowania się w przedsięwzięcie.

– W ciągu ostatnich kilku lat mamy do czynienia z bardzo wieloma aktami agresji przeciwko chrześcijanom. Przepisy są niedoskonałe. Przepisy są nie niejednoznaczne, trzeba te przepisy poprawić. W Kodeksie Karnym pan minister Warchoł przygotował zmianę przepisów – powiedział Michał Wójcik.

– Jesteśmy zaniepokojeni skalą incydentów. Niestety przerywane są msze święte. Niestety atakowane są symbole religijne, symbole ważne nie tylko dla katolików. Są przecinane krzyże, są przerywane obrzędy, msze święte. My się na to nie zgodzimy i nie godzimy. Chcę powiedzieć, że chrześcijanie już dalej nie mogą się cofać. My musimy walczyć o wolność – tłumaczył Wójcik.

Czytaj też:

Coraz więcej chrześcijan musi opuścić kraj, miasto i dom. Dramatyczny raport o prześladowaniach