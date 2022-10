Abp Urlich: Katedra Notre-Dame to miejsce spotkania z Bogiem

10 grudnia 2021 roku francuska Narodowa Komisja Dziedzictwa i Architektury zatwierdziła projekt całkowitej przebudowy wnętrza katedry Notre Dame. Stworzona przez archidiecezję paryską koncepcja zakłada destrukcję historycznego wystroju z całą jego symboliką i bogactwem, mimo iż w pożarze w 2019 roku destrukcji uległa zewnętrzna bryła świątyni. Projekt proponuje rodzaj interaktywnej „ścieżki” z mnóstwem efektów świetlnych i dźwiękowych, której treść nie będzie już wyrażać uniwersalnej wiary Kościoła, lecz model „ekumeniczny” przyjęty po Soborze Watykańskim II.

Abp Urlich: Katedra Notre Dame to przede wszystkim miejsce kultu

Metropolita paryski abp Laurent Urlich podkreśla, że katedra Notre Dame powinna być przede wszystkim miejscem kultu. Hierarcha podkreśla, że obecność modlitwy chrześcijańskiej powinna pozostać bardzo wyraźna. – Wnętrze katedry Notre-Dame powinno zostać odrestaurowane w taki sposób, aby każdy, kto do niej wejdzie, mógł spotkać Chrystusa – tłumaczył francuski arcybiskup.

Duchowny chce, by w gotyckiej katedrze została wyznaczona ścieżka, ukazująca najważniejsze miejsca, które będą symbolizować to, w co wierzą chrześcijanie i które pozwolą na poznanie samego Zbawiciela. Abp Urlich opowiedział o sytuacjach, w których zetknął się z osobami, które nawróciły się po wizycie w jakiejś świątyni. – Dlatego nie przestaję powtarzać wiernym: bądźcie obecni w waszych kościołach! – przekonywał arcybiskup Paryża.

"To nie my kierujemy życiem Kościoła, ale Pan!"

Abp Urlich wyznał, że chciałby, aby jego posługa pomogła wiernym w stolicy odkryć moc sakramentów, na których opiera się Kościół. – Ta siła przemienia życie uczniów Chrystusa i ona nie zależy od nas. Dlatego trzeba to sobie w pełni uświadomić, aby bez reszty oddać się łasce i mocy Ducha Świętego. To nie my kierujemy życiem Kościoła, ale Pan! – podkreślił metropolita paryski.

