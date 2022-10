Kolejna bajka w szponach ideologii. Okultyzm i LGBT w scenariuszu Scooby-Doo

Od ponad 50 lat "Scooby-Doo" cieszył młodszych i starszych widzów. Z czasem serial zyskiwał coraz większą popularność, co przekładało się na oglądalność. Charakterystyczny pies i paczka znajomych na ekranach telewizorów są nieprzerwanie od września 1969 roku. Teraz twórcy anonimowego serialu chcą wprowadzić zmiany. W scenariuszu zmieniono... orientację seksualną jednej z bohaterek, Velmy.

Velma z serialu "Scooby-Doo" będzie lesbijką

"Velma ze Scooby-Doo to oficjalnie lesbijka" – czytamy na jednym z portali filmowych. Scooby-Doo to kolejna po Myszce Miki czy Śwince Peppie klasyczna produkcja dziecięca, do której wtłoczono ideologię LGBT. Motyw homoseksualny pojawi się w produkcji "Scooby-Doo! Cukierek albo psikus".

Dodatkowo scenarzyści wprowadzili do kreskówki motywy okultystyczne. Velma dokonała "coming outu", czyli wyjawiła swoje skłonności homoseksualne, kiedy "zakochała się" w projektantce mody o pseudonimie "Coco Diablo". Producent udostępnił na ten moment dwa fragmenty, w których jasno widać, jak Velma wprost wyznaje swoje uczucie do kobiety.

Twórcy animowanego serialu "Scooby-Doo" nie ukrywają, że takie działania były planowane od dawna. Scenarzysta wiele lat temu próbował zrobić z Velmy osobę homoseksualną. – W 2001 roku w pierwszej wersji mojego scenariusza Velma była wprost lesbijką. Studio zaczęło jednak rozcieńczać wątek. Z czasem stało się to ambiwalentne (w nakręconym materiale), potem zniknęło (w wersji, która trafiła do kin), a wreszcie Velma dostała chłopaka (w sequelu) – wyznał James Gunn.

