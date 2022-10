"Nie ma chrześcijaństwa bez Krzyża". Ks. Glas: Czas wyboru jest tylko w chwili życia na ziemi

Ks. Piotr Glas na co dzień posługuje w Wielkiej Brytanii. 30 września w Warszawie odbyło się spotkanie z ks. Piotrem Glasem i dr. inż. Jackiem Pulikowskim, którzy zaprezentowali swoją publikację pt. "Ostateczna bitwa o rodzinę" podczas XXVII Targów Wydawców Katolickich. Autorzy wygłosili wspólnie konferencję pt. "Uratujmy Katolicką Rodzinę!".

Ks. Glas: Nie ma chrześcijaństwa bez Krzyża

Ks. Glas mówił przede wszystkim o potrzebie odwagi chrześcijańskiej oraz wierności Bogu. – Chrześcijaństwa nie możemy sprowadzić do pseudo pobożności bez Boga, pseudo uwielbienia bez Krzyża, bez cierpienia, bez wyrzeczeń w życiu rodzinnym, ale i kapłańskim. Nie ma chrześcijaństwa bez Krzyża – podkreślał duchowny. Dodał, że wytrwałym i wiernym swojemu powołaniu Bóg obiecał ocalenie.

Kapłan wskazał, że obecnie widzimy dużo nawróceń, wielu ludzi szuka Prawdy i Boga. Jednak dziś obserwujmy również, że wielu katolików odchodzi z Kościoła i zapomina o Bogu. – Chrześcijaństwo dziś to walka duchowa, chociaż wielu nie lubi tego stwierdzenia (…) Czy życie Jezusa nie było walką od samego początku? – przypomniał ks. Glas. Zaznaczył, że księża, którzy dziś głoszą nauczanie Kościoła i przypominają o walce dobra ze złem, są stale krytykowani. Rekolekcjonista zwrócił uwagę, że tych, którzy zdecydowali się być przy Chrystusie, zarówno duchownych jak i świeckich, czeka trud i walka.

"Chrześcijaństwo to walka duchowa"

– Niestety, wielu poddaje się. Wielu oddaje swoje terytorium wrogowi i nie widzi sensu walki o wytrwanie w wierze, przy Chrystusie, w wierności przykazaniom, wierności wspólnocie parafialnej, wierności współmałżonkowi, dochowania ślubów małżeńskich, a przede wszystkim wierności do końca życia – stwierdził duchowny.

Ks. Piotr Glas przypomniał nauczanie Kościoła katolickiego na temat nawrócenia. – Kłamią ci duchowni, kłamią ludzie świeccy, którzy mówią, że kiedyś po śmierci będziemy mieć jeszcze szansę wyboru. Czas wyboru jest tylko w chwili naszego życia na ziemi. Potem następuje sąd – mówił.

– Chrystus powiedział: przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie. To są słowa, które musimy wziąć sobie do serca. Wytrwałość w waszych małżeństwach, w waszych ślubach, w moim kapłaństwie. Wytrwałość w prawdzie (…) Nie traćcie nadziei. Wybór i trwanie w nim, to słowa klucze – zachęcał na zakończenie kapłan.

