Zmiana statutu Opus Dei. Będzie nadzwyczajny kongres

Opus Dei jest instytucją hierarchiczną Kościoła katolickiego. To jedyna organizacja w Kościele o charakterze prałatury personalnej o zasięgu międzynarodowym. Oznacza to, że jest ona pewnego rodzaju diecezją, jednak bez terytorium, ale z własnym biskupem. Mimo to, członkowie Opus Dei przynależą jednocześnie do określonych diecezji. Prałatura personalna nie jest więc ruchem, a stałą strukturą w Kościele. Na czele takiej instytucji stoi prałat, który podlega bezpośrednio papieżowi.

W lipcu tego roku Stolica Apostolska ogłosiła zmiany w Opus Dei. W tej sprawie Papież Franciszek wydał motu proprio Ad charisma tuendum. Decyzją Ojca Świętego, od sierpnia Opus Dei nie podlega już Dykasterii ds. Biskupów, ale Dykasterii ds. Duchowieństwa. Dodatkowo prałat, stojący na czele tej instytucji, nie będzie już przyjmować godności biskupiej. "Potrzebna jest forma zarządzania oparta bardziej na charyzmacie niż na władzy hierarchicznej" – ocenił Franciszek. W liście apostolskim przewidziano również coroczne sprawozdania z działalności Opus Dei.

Nadzwyczajny Kongres Generalny Opus Dei

W poniedziałek prałat Opus Dei poinformował, że zwoła Nadzwyczajny Kongres Generalny, aby dostosować statut prałatury do wskazań motu proprio Ad charisma tuendum. Kongres odbędzie się w pierwszej połowie 2023 roku. – Jest to kwestia zastosowania się do tego, co wskazała Stolica Apostolska, a nie proponowania jakiejkolwiek zmiany, która może wydawać się nam interesująca – zwrócił uwagę prałat Ocáriz.

Prałat Fernando Ocáriz podkreślił, że to ważne dla Opus Dei wydarzenie zbiega się z 20. rocznicą kanonizacji założyciela prałatury Opus Dei św. Josemaríi Escrivy de Balaguer. – Wraz z pragnieniem bycia wiernym dziedzictwu naszego założyciela, ważne jest, aby wziąć pod uwagę dobro ogólne, jakie niesie ze sobą stabilność prawna instytucji – ocenił.

