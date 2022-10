Patriarcha Cyryl wzywa do modlitwy za Putina w dniu urodzin

Poinformowała o tym służba prasowa Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. 7 października Putin obchodzi 70 urodziny. Patriarcha Cyryl po raz kolejny zaapelował o modlitwę za Putina.

Cyryl przypomina, że żyjący XIV wieku św. Sergiusza z Radoneża pobłogosławił księcia moskiewskiego Dymitra Dońskiego i armię rosyjską do walki z wrogiem, który chciał rozczłonkować Ziemię Rosyjską i pobudzić do niesnasek pośród jej mieszkańców. Przytacza zalecane wezwania w liturgii za Putina, aby wierni modlili się dla niego o zdrowie i długie życie, a także i wybawienie od „wszelkich przeciwieństw wrogów widzialnych i niewidzialnych”. Drugie wezwanie brzmi następująco: „Panie, daj zaszczutemu teraz Naczelnikowi Państwa Rosyjskiego Władimirowi Władimirowiczowi oraz władzom, wojsku i narodowi naszej chronionej przez Boga ojczyzny dostatnie i spokojne życie, zdrowie i zbawienie oraz pomyślność we wszystkich sprawach i zachowaj ich na wiele szczęśliwych lat!”.

Cyryl składa życzenia Putinowi

Patriarcha Cyryl przesłał 7 października także osobiste życzenia na ręce prezydenta Federacji Rosyjskiej. Czytamy w nich:

Przez wiele lat niestrudzonej pracy na kluczowych stanowiskach państwowych zyskał Pan opinię przywódcy narodowego całym sercem oddanego Ojczyźnie, szczerze ją kochającego i oddającego jej wszystkie swoje siły, zdolności i talenty. Bóg postawił Pana u steru władzy, aby mógł Pan pełnić służby o szczególnym znaczeniu i wielkiej odpowiedzialności za losy kraju i powierzonych Pańskiej opiece ludzi. Transformacja wizerunku Rosji, wzmocnienie jej suwerenności i zdolności obronnych, ochrona interesów narodowych, postępujący rozwój społeczno-gospodarczy, troska o dobrobyt obywateli to tylko niektóre z oczywistych i niezaprzeczalnych efektów wieloletniej wspólnej pracy różnych gałęzi władzy i instytucji publicznych, prowadzonej pod Pana kierownictwem.

Z największą satysfakcją obserwuję zmiany, jakie w minionym czasie dokonały się w relacjach Kościół-państwo, naznaczone stworzeniem unikalnego modelu współpracy, budową pełnego zaufania i wzajemnych korzyści dialogu. Pragnę wyrazić Panu szczególną wdzięczność za nieustanną troskę o posługę Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej, o potrzeby i aspiracje wiernych, a także za aktywne wsparcie, jakiego udziela Pan najważniejszym przedsięwzięciom kościelnym i społecznym.

Mam nadzieję, że owocna współpraca, która nabrała kształtu, będzie nadal przyczyniać się do konsolidacji narodu, do zachowania bogatego dziedzictwa historycznego, duchowego i kulturowego Rosji, do budowania spokojnego i dostatniego życia moich rodaków na niezłomnych zasadach solidarności i wzajemnej pomocy, dobra i sprawiedliwości.

W tym ważnym dla Pana i dla naszego kraju dniu życzę Panu niesłabnącej siły, obfitej pomocy Bożej i błogosławionych sukcesów w Pańskiej dalszej służbie na wysokim i odpowiedzialnym stanowisku przywódcy państwa wielkiej Rosji -napisał przywódca rosyjskiego prawosławia.

