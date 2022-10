Watykan. Reaktywowano Komisję ds. Świadków Wiary

Papież Franciszek zdecydował się przywrócić do istnienia specjalną Komisję ds. Świadków Wiary. To kolejne działanie przygotowujące do obchodów Roku Jubileuszowego 2025. Komisja ds. Świadków Wiary została utworzona przy Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych. Wcześniej podobną Komisję powołał papież Jan Paweł II, przed Wielkim Jubileuszem 2000.

Powołania komisja będzie zajmować się badaniem i promocją historii życia osób, które stanowią przykład chrześcijańskiej postawy, jednak z różnych racji nie mogą zostać beatyfikowane i kanonizowane.

Komisja ds. Świadków Wiary

Powołanie komisji ogłoszono podczas rzymskiego kongresu "Świętość dzisiaj". W ciągu najbliższych dni mają powstać wytyczne dotyczące praktycznego funkcjonowania Komisji ds. Świadków Wiary. Głównym odpowiedzialnym za komisję będzie kard. Marcello Semeraro, który w Watykanie jest odpowiedzialny za sprawy kanonizacyjne.

Kard. Marcello Semeraro wskazał znaczenie określenia "świadkowie wiary". – Zrobię taki przykład: przychodzi mi na myśl Dietrich Bonhoeffer, teolog i pastor, zabity z racji swojej opozycji względem nazizmu. Kościół nie ogłosił go męczennikiem, ponieważ nie był katolikiem. Jednakże chodzi tu o znaczącą postać w odniesieniu do chrześcijańskiego świadectwa. I istnieje wielu innych jak Bonhoeffer. Świętość nie jest zawsze od razu dostrzegalna dla oczu wiernych. Nasza posługa polega na rzuceniu na tę rzeczywistość światła – zwracał uwagę urzędnik watykański. Kard. Semeraro zaznaczył, że komisja nie ma za zadanie "tworzyć świętych", a jedynie pomóc papieżowi w rozeznaniu.

– Należy pokazać, że świętość nie jest nam daleka, lecz stanowi wezwanie skierowane do każdego. Niekoniecznie trzeba zostać kanonizowanym, ale mamy odpowiedzieć na powołanie do świętości – tłumaczył purpurat.

Czytaj też:

Bp Schneider: Papieżu Franciszku, nie zdołasz zdusić tradycyjnego rytu MszyCzytaj też:

Catholic Herald: Październikowy Synod w Rzymie będzie katastrofą