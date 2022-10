Abp Gądecki wskazał "chrześcijańską odpowiedź" na kryzys energetyczny

– Chrześcijańska ekologia jest pro-life, bo troszczy się o każde życie od poczęcia do naturalnej śmierci, proponuje duchowość antykonsumpcyjną, idącą wbrew dzisiejszym trendom, ale jednocześnie uważną na sytuację ludzi ubogich i doświadczanych współczesnymi kryzysami, jak kryzys społeczny, energetyczny czy klimatyczny – mówił abp Stanisław Gądecki podczas modlitwy wielkopolskich leśników.

Uroczystość odbyła się w katedrze na prośbę Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Recepta na kryzys

W homilii przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski przypomniał wydarzenia z życia św. Franciszka z Asyżu, który „braciom drwalom zabraniał ścinać całe drzewa”, a dziki wysyłał do lasu.

– W tym wydarzeniu ujawnia się szczególniejsza myśl o tym, że miejscem np. dzików nie jest miasto, lecz ich środowisko naturalne – zauważył abp Gądecki.

– Wydarzenia te – podobnie jak opisy zawarte w Księdze Rodzaju – zawierają w swoim symbolicznym i narratywnym języku głęboką naukę na temat ludzkiego istnienia i jego naturalnego środowiska. Sugerują one, że ludzka egzystencja opiera się na trzech podstawowych relacjach ściśle ze sobą związanych: na relacji z Bogiem, z innymi ludźmi i z ziemią – podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Nauczanie papieża

Przypomniał słowa papieża Franciszka, że święty z Asyżu jest wzorem troski o to, co słabe, oraz patronem ekologii integralnej, przeżywanej z radością i autentycznością, świętym patronem wszystkich, którzy prowadzą badania i pracują w dziedzinie ekologii.

– Pokazał szczególną wrażliwość na Boże stworzenie oraz na najuboższych i opuszczonych. Kochał i był kochany ze względu na swą radość, swoje wielkoduszne poświęcenie, swoje serce otwarte na całe istnienie. Był mistykiem i pielgrzymem, który żył z prostotą i we wspaniałej harmonii z Bogiem, z innymi ludźmi, z naturą i z samym sobą – mówił abp Gądecki.

– Święty Franciszek – w przeciwieństwie do niektórych ekologów – odnosił swój zachwyt nad wszystkimi stworzeniami bezpośrednio do Stwórcy. Chodzi o to, by relacja człowieka do Boga, do drugiego człowieka, do całego stworzenia oraz do siebie samego była harmonijna i potrafiła pokonać chaos jaki się w tych relacjach czasami gromadzi – zauważył metropolita poznański.

Wielkopolscy leśnicy przy okazji ich święta zorganizowali na placu przed katedrą poznańską piknik promujący zdrową żywność.

