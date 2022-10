Doroczne liczenie wiernych w kościołach

W Polsce, liczenie wiernych odbywa się tradycyjnie raz w roku. Przypada ono w jedną z niedziel października. W tym roku, decyzją Konferencji Episkopatu Wiernych, liczenie wiernych w kościołach odbywa się w drugą niedzielę października – 9 października.

Liczenie wiernych polega na zliczaniu osób, które uczęszczają na niedzielną Eucharystię oraz tych, którzy przyjmują Komunię Świętą. Odbywa się ono w każdej parafii, w każdym kościele.

Czym dla katolików jest Eucharystia?

– Msza św. jest w centrum życia każdego chrześcijanina. Przybywanie na Eucharystię w niedzielę i święta to nasza chrześcijańska powinność, ale to też potrzeba serca – wskazuje proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Gdyni ks. infułat dr Edmund Skalski w rozmowie z Telewizją Trwam.

Doroczne liczenie wiernych to okazja do refleksji nad tym, czym dla katolika jest niedzielna Msza św. – Jeżeli mam świadomość tego, że w Eucharystii spotykam się z żywym, realnie obecnym Chrystusem, to chcę się z nim spotykać. (...) Jeśli kogoś kocham, to za nim tęsknię. Jeżeli ktoś jest dla mnie ważny, to chcę przy nim być. Nikt nie musi mi tego nakazywać czy tego wymagać prawem, karami – podkreśla rzecznik archidiecezji wrocławskiej ks. dr Rafał Kowalski. Zwraca przy tym uwagę, że wiara chrześcijańska powinna być oparta na relacji z Bogiem.

Proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Gdyni zaznacza, że relacja z Bogiem młodych ludzi zależy od wspólnoty rodzinnej, w której się wychowują. Podobnie jest z uczestnictwem we Mszy św. – Kiedy w domu jest dobra atmosfera, wzajemny szacunek; kiedy rodzice razem z dziećmi idą na Eucharystię, kiedy razem spożywają potem wspólny posiłek, to jest właśnie uczenie się jutra. Wtedy, kiedy młodzież dorasta, ona sama lgnie na Mszę świętą. Msza św. jest wtedy w centrum – tłumaczy ks. Skalski.

