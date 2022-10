"Ludzie wracają do sakramentów". Biskup Charkowa o wojnie na Ukrainie

W rozmowie z Radiem Watykańskim biskup Charkowa zwraca uwagę, że na Ukrainie kapłani prowadzą kursy dla ludzi pragnących poznać chrześcijaństwo, pomimo toczącej się wojny. – Kościół niesie pomoc humanitarną i otacza troską potrzebujących, jednak naszym głównym zadaniem jest prowadzenie ludzi do Boga – także w czasie działań wojennych – tłumaczy bp Paweł Gonczaruk.

Hierarcha przyznaje, że wojna to czas nauki, także dla osób duchownych. Bp Gonczaruk opowiada, jak podczas ostatnich miesięcy nauczył się znajdować czas na rozmowę z tymi, którzy tego potrzebują. – Mam świadomość, że dla wielu może to być jedyna szansa, by usłyszeć Dobrą Nowinę, żyjemy przecież wśród spadających bomb i każdego dnia doświadczamy kruchości naszego życia – zauważa.

"Wielu wraca do sakramentów"

Biskup charkowski przyznaje, że w trudnych czasach wojny "spowiedź i Eucharystia dają mu pokój serca".– Pierwszym warunkiem głoszenia Ewangelii jest samemu trwać w łasce uświęcającej i jedności z Bogiem, dlatego że obecność Boga, obecność łaski daje wewnętrzny pokój. Tego nie można kupić czy samemu wypracować. Jest strasznie, jest niebezpiecznie, ale wewnątrz masz pokój, a bez niego wszystkie moje słowa będą puste. Często słyszę, jak ludzie zachodzą do kościoła, siadają i mówią – mnie tu jest dobrze. Obecność Boga, obecność laski, która działa – mówi bp Gonczaruk.

Posługa w czasie wojny to bardzo często jedynie rozmowa, wysłuchanie, sakrament pokuty czy nauka prostych modlitw. Uczymy ich prostych modlitwy, bo wielu, choć są ochrzczeni, ich nie zna. Od tego zaczynamy, a jeżeli ktoś chce poznać więcej, to nasi księża prowadzą specjalne kursy przybliżające podstawy chrześcijaństwa. Dużo ludzi już przyszło do Kościoła i sakramentów w czasie wojny – stwierdza ukraiński duchowny.

Biskup przyznaje, że tak jak żołnierz zostaje na Ukrainie, by walczyć, tak on zostaje, by prowadzić ludzi do Chrystusa.

