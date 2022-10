Poznań. Lewica atakuje lekarza psychiatrę za pomoc kobietom w szpitalu

W klinice psychiatrii dorosłych w poznańskim szpitalu na oddziale kobiet leżał mężczyzna, deklarujący się jako transseksualista. Mężczyzna kazał nazywać siebie "Florentyną".

Kobiety nie życzyły sobie, by wraz z nimi na oddziale hospitalizowany był mężczyzna, dlatego zgłosiły to władzom placówki. Po skargach kobiet, zainterweniował kierownik kliniki psychiatrii dorosłych. Prof. Filip Rybakowski zdecydował o przeniesieniu transseksualnego pacjenta na oddział właściwy jego płci.

Coraz śmielsze postulaty lobby LGBT

Decyzja prof. Rybakowskiego spotkała się z krytyką ze strony środowisk lewicowych. W obronę wziął lekarza Instytut Ordo Iuris. Prawnicy instytutu podkreślili, że decyzja profesora o przeniesieniu pacjenta była "zdroworozsądkowa". Ordo Iuris przygotowało również apel poparcia dla poznańskiego lekarza, podkreślając, że prof. Rybakowski swoim działaniem zapewnił komfort psychiczny kobietom przebywającym w klinice psychiatrycznej.

Prawnicy Ordo Iuris zwracali uwagę, że dla pacjentek poznańskiego szpitala już same mogą wywoływać dyskomfort i stres. Wykonywanie badań w obecności osób płci przeciwnej stanowiłoby naruszenie prawa pacjentek do ochrony intymności i godności. W apelu zwrócono uwagę na fakt, że podobne działania nie dotyczą tylko szpitali. Jako przykład podano Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie Senat przegłosował projekt "polityki równościowej i antydyskryminacyjnej". Oznacza to, że nie można od tej pory zwracać się do osoby zgodnie z jej płcią biologiczną, ponieważ wg dokumentu stanowi to formę molestowania.

Innym przykładem jest Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, gdzie utworzono toaletę dla "osób niebinarnych, transpłciowych i nieokreślających się".

Prawnicy Ordo Iuris zaznaczyli, że realizowanie postulatów lobby LGBT może być okazją do popełniania przestępstw seksualnych. Dodatkowo normalizacja problemów z tożsamością płciową może przyczyniać się do pozbawiania pomocy osób, które cierpią na tego typu zaburzenia.

