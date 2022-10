USA. 15 października odbędzie się Narodowy Marsz Mężczyzn dla Życia

Narodowy Marsz Mężczyzn dla Życia przejdzie ulicami Bostonu w stanie Massachusetts. Postulatem uczestników jest doprowadzenie do ogólnonarodowego konstytucyjnego zakazu mordów prenatalnych. Zdaniem organizatorów, organizacja takiego marszu w skrajnie lewicowym mieście to jak "wkroczenie do brzucha bestii".

Narodowy Marsz Mężczyzn na rzecz Zniesienia Aborcji

"W epoce post-Roe ważniejsze niż kiedykolwiek jest dla nas zaangażowanie się w modlitewne, pokojowe świadectwo na rzecz świętości niewinnego ludzkiego życia" – ocenia Maria V. Gallagher na portalu "The Divine Mercy", który zajmuje się szerzeniem nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego. Dodaje, że taką możliwość oferuje m.in. Narodowy Marsz Mężczyzn na rzecz Zniesienia Aborcji.

Podobne marsze odbywały się wcześniej m.in. w Waszyngtonie oraz w Baltimore. Teraz, jak wskazują organizatorzy, marsz przejdzie w jednym z najbardziej lewicowych miast w USA – Bostonie. Zarówno organizatorzy, jak i wszyscy uczestnicy, wierzą, że proceder aborcji może zostać całkowicie zakazany na poziomie prawodawstwa federalnego.

Mężczyźni idący w Marszu na rzecz Zniesienia Aborcji powołują się na 5. poprawkę do Konstytucji: "nikt nie może być pozbawiony życia, wolności lub własności bez należytego procesu prawnego". Dodatkowo przywołują także 14. Poprawkę mówiącą o równej ochrony prawnej dla każdego obywatela, który podlega jurysdykcji USA. – Aborcja nie skończy się, dopóki nie uznamy konstytucyjnej godności osoby od momentu poczęcia. Tego właśnie brakowało ruchowi w obronie życia – podkreśla jeden ze współorganizatorów Narodowego Marszu na rzecz Zniesienia Aborcji ks. Stephen Imbarrato.

– Narodowy Marsz Mężczyzn na rzecz Zniesienia Aborcji i Zlot Godności Osoby jest inicjatywą, którą Bóg Wszechmogący wzbudził w naszych czasach, aby zwalczać usankcjonowane przez rząd, finansowane przez rząd, chronione przez rząd i dokonywane każdego dnia masowe morderstwa nienarodzonych oraz poważne wykorzystywanie przez kłamstwo aborcyjne ciężarnych matek w potrzebie – tłumaczy założyciel katolickiej inicjatywy Miłość Zakończy Zabijanie Nienarodzonych, Jim Havens.

