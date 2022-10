"Młodzi za Jezusem". Trwa październikowa adoracja młodzieży za młodzież

Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. W Polsce to także czas nieustannej adoracji młodzieży. Młodzi ludzie modlą się w intencji... młodych ludzi. Uczestnicy wydarzenia otaczają modlitwą młodych ludzi, prosząc dla nich o czystość serc, a także o ich oddanie Maryi, która jest Najczystszą Matką.

Nieustanna Adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji młodzieży

W modlitwę może włączyć się każdy, niezależnie od miejsca zamieszkania. Chcąc wziąć udział w październikowej adoracji w swojej miejscowości, bądź w konkretnym miejscu w Polsce, wystarczy zapisać się na stronie mlodzizajezusem.pl, podając konkretną godzinę.

– Jest to modlitwa i Adoracja w intencji czystości młodego pokolenia. A miłość i czystość idą w parze – nie ma miłości nieczystej. Modlitwa o czystość w czasach tak wielu ludzi, którzy są demoralizatorami, którzy świadomie i celowo przeszkadzają młodym ludziom w byciu szczęśliwymi, czystymi, kochającymi – jest bardzo cenna. Adoracja to miejsce szczególnego spotkania z Bogiem, a przez spotkanie z Bogiem mamy mądrość i siłę, by żyć w czystości, by odnawiać czystość; nie poddawać się, nawet gdy pojawiły się jakieś życiowe błędy. Bardzo ucieszyłem się inicjatywą "Młodzi za Jezusem!". Zgłaszajcie się, módlcie się, adorujcie Pana Jezusa, a będziecie żyli w czystości, miłości i radości – zachęca do udziału w modlitwie psycholog i wykładowca ks. Marek Dziewiecki.

Akcja "Młodzi za Jezusem" potrwa do 31 października. Na zakończenie, Ruch Czystych Serc organizuje Dzień Skupienia w Niepokalanowie, który odbędzie się 29 października.

Patronem inicjatywy "Młodzi za Jezusem" jest Ruch Czystych Serc oraz miesięcznik "Miłujcie się!".

