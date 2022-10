Zakończyło się 393. zebranie plenarne KEP. Biskupi rozmawiali m.in. o synodalności

W ciągu ostatnich dwóch dni w Kamieniu Śląskim trwało 393. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Wśród poruszanych tematów były m.in. synodalność, pomoc uchodźcom z Ukrainy, liturgia oraz duszpasterstwo.

Kard. Grech: Proces synodalny wskazuje na żywotność Kościoła

W zebraniu plenarnych KEP uczestniczył również sekretarz generalny Synodu Biskupów, kard. Mario Grech. Kierując słowo do polskich biskupów, kardynał podkreślił, że proces synodalny oznacza żywotność Kościoła. – Propozycja synodalności to wspólna wędrówka wspólnoty wiernych, w której mają udział różne posługi i charyzmaty. Jest tam miejsce dla wszystkich ochrzczonych i dla każdego według jego powołania, jego posługi. Każdy może przyczynić się do dobra Kościoła oraz ludzkości – wskazywał kard. Mario Grech.

Z kolei abp Adrian Galbas zwrócił uwagę na problemy wewnątrz Kościoła, które zostały ukazane w syntezach poszczególnych diecezji. – Synodalność to są rady, te wszystkie zespoły oraz troska o to, żeby to nie były gremia teoretyczne, żeby parafia czy organizmy ponad parafialne rzeczywiście stanowiły owe wspólnoty wspólnot, żeby właśnie tę milczącą większość zaktywizować – mówił koordynator prac synodalnych w Polsce.

Pomoc dla Ukrainy

Biskupi rozmawiali również o pomocy na rzecz Ukrainy. Wskazano na działania Caritas Polska i program "Rodzina Rodzinie". Dyrektor Caritas Polska ks. Marcin Iżycki przekazał, że rodziny w Polsce deklarują konkretną sumę wsparcia dla rodziny w Ukrainie. – Obejmujemy wsparciem około 500 rodzin. Zostały one zakwalifikowane do programu poprzez Caritas Spes. Są to rodziny bardzo często wielodzietne, uchodźcy wewnętrzni oraz rodziny, których na przykład ojcowie zginęli na froncie. Takie rodziny będą miały również wsparcie w postaci towarzyszącej im osoby z Caritas Spes – tłumaczył ks. Iżycki.

