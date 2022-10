"The Detransition Diaries". Film, który ukazuje prawdziwe oblicze tzw. "zmiany płci"

"The Detransition Diaries" to film dokumentalny, w którym bohaterkami się trzy kobiety. W przeszłości poddały się one zabiegom tzw. zmiany płci.

Ideologia gender zbiera coraz większe żniwo, już nie tylko na Zachodzie, ale coraz częściej pojawia się także w Polsce. W ostatnim czasie powstał film dokumentalny. Zdecydowały się w nim wystąpić trzy kobiety, które w przeszłości zdecydowały się na operację tzw. "zmiany płci". Operacja tzw. "zmiany płci". Lekarstwo czy koszmar? Kobiety, Helena, Cat oraz Grace, opowiedziały, że ich decyzja o zmianie płci na męską była błędem. Wszystkie zdecydowały się na przyjmowanie dużych dawek testosteronu, a jedna z nich przeszła zabieg usunięcia piersi". Bohaterki filmu opowiedziały również o tym jak zmieniły m.in. także fryzury czy zaimki. Celem filmu jest odkłamanie rzeczywistości na temat operacji tzw. "zmiany płci". Choć próbuje się przekonać społeczeństwa, że takie zabiegi mogą być rozwiązaniem wszystkich problemów, okazuje się, że sprawiają one jedynie większe problemy. Co najbardziej przerażające, to, że od takiego zabiegu medycznego nie ma odwrotu. Takich problemów będzie więcej Liczba tranzycji rośnie z roku na rok. Film ukazuje, że problematyka "zmiany płci" staje się coraz bardziej powszechna i najczęściej dotyka młodych ludzi. W ostatnim czasie informowaliśmy, że w ciągu 9 lat liczba przypadków amputowania piersi u nieletnich w USA wzrosła o 1300 procent. Dane przedstawił nowojorski dziennik "New York Times". Szczegółowo opisano dane dotyczące jednej z klinik medycyny plastycznej. Placówka podała, że w 2013 roku przeprowadzono tam jedynie 5 zabiegów amputacji piersi u nieletnich. W 2019 roku podobnych operacji wykonano o 1300 procent więcej. Amputacji piersi dokonano na 70 dziewczynkach. Czytaj też:

