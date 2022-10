Jak mądrze odpowiedzieć na "szyderę" z Jana Pawła II?

"Trzeba w końcu przekłuć tę bańkę informacyjną i zacząć działać! Czas się zastanowić, co my-katolicy takiego zrobiliśmy, że szydera z JP2 (nawet jeśli zaczęła się w antykościelnych kręgach), padła na tak podatny grunt" – mówi Weronika Kostrzewa.

Szefowa publicystyki Radia Plus do rozmowy o "zamemowaniu" Jana Pawła II i trendów takich jak "godzina papieżowa" czy "cenzopapy" zaprosiła specjalistki z dziedziny public relations, crisis management i mediów społecznościowych – dr hab. Monikę Przybysz i Paulinę Worożbit.

Jak reagować na "szyderę" z Jana Pawła II?

- Po rozmowach ze znajomymi rodzicami, ale też księżmi katechetami i po zanurzeniu się w świat memów, odniosłam wrażenie, że jako społeczeństwo żyjemy w dwóch światach. Zdarza się, że rodzicom, który ze wzruszeniem wspominają pielgrzymki św. Jana Pawła II, nawet do głowy nie przyjdzie, że ich dzieci o 21.37 wysyłają sobie prześmiewcze obrazki z nim, na wycieczkach klasowych (także szkół katolickich) puszczają - w celu czysto szyderczym – "Barkę", a jedno ze zdjęć papieża nazywają "żółtą mordą" i przypisują jej ludobójstwo, gwałty, kradzieże itp. – opowiada KAI Weronika Kostrzewa, szefowa publicystyki Radia Plus.

Jak wskazuje, wpisanie w internetową wyszukiwarkę pewnych popularnych haseł związanych z tym niepokojącym trendem "może naprawdę wywołać szok, ale też smutek" – znaleźć można postać papieża wpisaną w konteksty nie tylko prześmiewcze, ale nawet bluźniercze i pornograficzne.

- A to tylko wierzchołek tego, co w sieci znajdziemy o papieżu Polaku. Trzeba w końcu przekłuć tę bańkę informacyjną i zacząć działać! Czas się zastanowić, co my-katolicy takiego zrobiliśmy, że szydera z JP2 (nawet jeśli zaczęła się w antykościelnych kręgach), padła na tak podatny grunt. Nie chodzi o szukanie winnego, ale o to, by wypaczony kult nie był wodą na młyn – wskazuje.

W ramach próby przyjrzenia się temu niepokojącemu zjawisku i opisania go oraz znalezienia odpowiednich metod reakcji, Weronika Kostrzewa do pogłębionej rozmowy zaprosiła ekspertów w dziedzinie mediów społecznościowych, którzy znają się na budowaniu wizerunku, by wspólnie zastanowić się, jak zawalczyć nie tylko o pamięć o św. Janie Pawle II, ale przede wszystkim o prawdę.

- Trudno tu o lepszych gości, niż dr hab. Monika Przybysz - najlepsza w swoim zawodzie i Paulina Worożbit, rozumiejąca social media jak mało kto, ale też będąca absolwentką Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Jestem przekonana, że jeśli rozwiązania, które zasugerowałyśmy na końcu rozmowy, zostaną wprowadzone w Kościele, wiele razy jeszcze skorzystamy w działania tej "spec-komórki" – mówi red. Kostrzewa.

Rozmowę odsłuchać można na kanale YouTube – "Weronika Kostrzewa – Miejsce Spotkania".

- W Miejscu Spotkania poruszamy różne tematy, ale jednym w bodźców do powstania tego cyklu rozmów w Radiu Plus i na YouTube była właśnie chęć zawalczenia o prawdę. Dlatego temat Jana Pawła II na pewno będzie powracał, sięgniemy zarówno po jego nauczanie, jak i odpowiemy na oskarżenia wysuwane pod jego adresem. Zawsze z osobami, które w tej dziedzinie są ekspertami – zapowiada dziennikarka.

