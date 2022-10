Wyjątkowa rzeźba Jezusa Chrystusa na podstawie Całunu Turyńskiego

Jedna z najważniejszych relikwii chrześcijaństwa to Całun Turyński. Zainteresowanie Całunem nie jest przypadkowe. Naukowcy poświęcają mu wiele lat pracy i badań, aby uzyskać o Nim jak najwięcej informacji.

Realistyczna rzeźba Jezusa Chrystusa

Teraz, dzięki danym zgromadzonym w ciągu 15 lat badań, możliwe było odtworzenie Ciała Jezusa Chrystusa. Rzeźba jest niezwykle szczegółowa, oddaje realistyczny wygląd i proporcje ciała Zbawiciela. To pierwsze odtworzenie ciała Chrystusa. Figura waży około 75 kilogramów. Do jej wykonania użyto silikonu. Wykorzystano także ludzkie włosy, które można zobaczyć na całym ciele, od stóp do głowy Jezusa Chrystusa. To sprawia, że rzeźba wygląda jeszcze bardziej realistycznie.

Rzeźba została wystawiona w katedrze w hiszpańskiej Salamance, gdzie można ją oglądać. Do rzeźby można podejść jedynie z rękami złożonymi za plecami. Przyglądając się z bliska widz zobaczy wiele szczegółów: pory na skórze, piegi rzęsy czy brwi. Podczas tworzenie rzeźby nie pominięto oczywiście obrażeń, które Jezus poniósł w trakcie Drogi Krzyżowej. Można zobaczyć każdą z ran, rozdartą w wyniku biczowania skórę, ślady po gwoździach na dłoniach i stopach, czy rany na głowie po koronie cierniowej. Artyści uwzględnili także wszystkie siniaki widoczne na ciele Chrystusa oraz złamany nos.

"Pomoc w zobaczeniu tajemnicy"

Sam kurator wystawy Álvaro Blanco, który kierował grupą artystów wykonujących rzeźbę, po skończeniu dzieła, ocenił, że "stoi przed wizerunkiem ciała Jezusa z Nazaretu".

– To pomoc, w zobaczeniu tajemnicy – przyznał biskup Jose Luis Retana Gozalo z Salamanki, gdzie otwarto wystawę. W hiszpańskiej katedrze rzeźba ma być dostępna do obejrzenia przez 4 do 6 miesięcy. Później będzie podróżować po świecie – ma odwiedzić "pięć kontynentów".

