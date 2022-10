Łukasz Ewangelista. Dlaczego został świętym?

Łukasz był poganinem. Potwierdził to św. Paweł Apostoł w Liście do Kolosan, gdzie wymienia najpierw swoich przyjaciół i pomocników z narodu żydowskiego, a potem z pogaństwa. W tej drugiej grupie umieścił Łukasza. Tradycja podaje, że rodzinnym miastem Łukasza była Antiochia Syryjska.

Łukasz był człowiekiem wykształconym. Z zawodu był lekarzem. Łukaszowi nie obca była ówczesna literatura. Świadczyć może o tym jego piękny język grecki oraz kronikarska dokładność informacji. Łukasz nawrócił się ok. 40 roku po narodzeniu Chrystusa i po ok. 7 latach od Jego śmierci na Krzyżu. Nie należał jednak do grona 72 uczniów Jezusa.

Nawrócenie i działalność Łukasza Ewangelisty

Po swoim nawróceniu, Łukasz stał się towarzyszem św. Pawła. Mężczyźni spotkali się po raz pierwszy ok. roku 50. Łukasz był wierny Pawłowi do tego stopnia, że został z nim nawet, gdy ten przebywał w więzieniu w Rzymie.

Według autora pewnego prologu do Ewangelii z II wieku, Łukasz miał umrzeć w Beocji przeżywszy 84 lata. Data tej wzmianki zasługuje na wiarę, gdyż sięga ona czasów prawie apostolskich. Autor ten nie wspomina jednak o śmierci męczeńskiej. Napisał jedynie, że Łukasz zmarł "pełen Ducha Świętego". Dlatego późniejsze świadectwa o jego męczeńskiej śmierci są raczej legendą.

Łukasz jest autorem dwóch dzieł, które przetrwały od początków chrześcijaństwa. To Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Mimo, że sam osobiście raczej nie znał Jezusa, to badał świadków i czerpał od nich wiadomości. Układ Ewangelii upodobnił do wcześniejszych Ewangelii: Marka i Mateusza. Jest autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa, ponieważ jako jedyny spisał scenę zwiastowania, sceny narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, nawiedzenie św. Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiarowanie Jezusa i znalezienie Go w świątyni.

Dzieje Apostolskie to cenny tekst ze względu na opis początków Kościoła, tuż po wniebowstąpieniu Jezusa. W tym przypadku Łukasz sam był uczestnikiem wielu opisywanych wydarzeń, które związane były choćby z podróżami apostolskimi św. Pawła. Przekazywał więc ich przebieg z niezwykłą sumiennością.

Św. Łukasz patronuje Hiszpanii i miastu Achai. Jest również patronem introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. Kościół powszechny obchodzi jego święto 18 października.

