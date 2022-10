"Wszyscy zostaną zbawieni?". P. Lisicki o schizmie w Kościele

O tym, czy Kościołowi grozi schizma, redaktor naczelny tygodnika "Do Rzeczy" Paweł Lisicki rozmawiał z Tomaszem D. Kolankiem na łamach książki "Czas szaleństwa czy czas wiary".

Czym jest schizma?

Redaktor w swojej wypowiedzi zastanawia się, czym w dzisiejszym Kościele, jest schizma? – Nieposłuszeństwem wobec legalnej kościelnej władzy. Pojęcie schizma miało sens, kiedy posłuszeństwo wiązało się z wyznawaniem Prawdy dogmatycznej i etycznej. Dzisiaj jednak, skoro papież nie jest zainteresowany ortodoksją, uważając prawowierność za przejaw faryzeizmu (swoją drogą jak on to godzi z walką przeciw antysemickim stereotypom?) właściwie na czym polega schizma? Wierzymy w tego samego Boga, a może nawet w Niego nie wierzymy, ale jesteśmy razem i angażujemy się na rzecz człowieka. Tak zresztą przekonywał katolików do nieopuszczania Kościoła katolickiego jeden z niemieckich biskupów: bo w ten sposób tracą możliwość wspierania działalności charytatywnej – oceniał Paweł Lisicki.

Zdaniem publicysty, prawdziwy rozpad w Kościele dokonał się wtedy, gdy hierarchowie przyjęli, że wszyscy zostaną zbawieni. – Mimo że tezę tę można znaleźć w pismach znanych teologów i wysokich rangą hierarchów nikt z nich z tego powodu nie został z Kościoła wykluczony. Powszechność wiary w powszechne zbawienie i brak reakcji na tę herezję – to jest prawdziwe źródło choroby – wskazywał redaktor.

Lisicki: Czy Kościół, który nie nazywa rzeczy po imieniu, może być nazywany świętym?

Lisicki zwrócił przy tym uwagę, że faktycznie Kościół staje się "jedynie instytucją niesienia pomocy społecznej, klubem czcigodnych seniorów", jeśli przestajemy wierzyć w życie nadprzyrodzone, jeśli zbawienie należy się każdemu, a człowiek jest zjednoczony na zawsze z Chrystusem. – Spory dogmatyczne i polemiki doktrynalne przypominają wtedy rozmowę warzyw z wiersza Brzechwy: "Po co wasze swary głupie, wnet i tak zginiemy w zupie!".

Redaktor naczelny "Do Rzeczy" stwierdził, że jeśli przyjąć, że zupa to powszechne zbawienie, to nie ma po co się spierać. – Wówczas pojęcie schizmy traci sens. Tak jak nie ma herezji, tak nie ma schizmy. Panuje powszechna akceptacja. W każdym błędzie tkwi nieco prawdy, w każdej niegodziwości nieco słuszności. No to kto kogo i za co ma tu wykluczać? Owszem, pozostaje pytanie, czy taki Kościół, który nie nazywa rzeczy po imieniu, może być nazywany świętym. Nie sądzę – konkludował Paweł Lisicki.

Czytaj też:

Przewodniczący episkopatu Niemiec: Zdecydowana większość biskupów chce reformCzytaj też:

"Ukryty skarb Kościoła". Pierwszy w Polsce pełnometrażowy film o Mszy Wszechczasów