Papież Franciszek zdecydował o przedłużeniu Synodu o synodalności

W niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek przekazał, że Synod o synodalności zostanie przedłużony do 2024 roku.

Synod o synodalności przedłużony

Synod Biskupów rozpoczął się w październiku 2021 r. i początkowo miał trwać do 2023 roku. Teraz koniec synodu przeniesiono na październik 2024 roku. Ostatni etap Synodu Biskupów ma zostać podzielony na dwie sesje. Pierwsza sesja XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów odbędzie się od 4 do 29 października 2023 r. Druga – w październiku 2024 r. Obie będą obradować w Rymie.

Zdaniem papieża Franciszka przedłużenie Synodu sprawi że okres rozeznawania był "bardziej zrelaksowany". – Owoców trwającego procesu synodalnego jest wiele, ale aby mogły osiągnąć pełną dojrzałość, tnie wolno się spieszyć – podkreślał papież Franciszek. – Ufam, że ta decyzja będzie promować rozumienie synodalności jako konstytutywnego wymiaru Kościoła i pomoże wszystkim przeżywać go jako drogę braci i sióstr, którzy głoszą radość Ewangelii – dodał Ojciec Święty.

Fazy Synodu Biskupów

Pierwszy etap Synodu o synodalności to etap diecezjalny, który rozpoczął się w październiku 2021 roku. W tym czasie katolicy byli zachęcani do przesyłania opinii do swoich lokalnych diecezji. Obecnie, od września 2022 roku, trwa faza kontynentalna. Potrwa ona do marca 2023 roku.

Między styczniem a marcem przyszłego roku zwoływane będą Kontynentalne Zgromadzenia Synodalne. Ich celem jest "ponowne odczytanie przebytej drogi i kontynuowanie słuchania i rozeznawania (…) zgodnie ze specyfiką społeczno-kulturową ich regionów". Dyskusjami w fazie kontynentalnej ma kierować dokument Instrumentum laboris. Dokument ma zostać opublikowany pod koniec tego miesiąca lub na początku listopada.

Ostatni etap to faza powszechna. Rozpocznie się ona XVI Zwyczajnym Zgromadzeniem Generalnym Synodu Biskupów w Watykanie w październiku 2023 r. i będzie kontynuowana w październiku 2024 r. Tematem będzie "Dla Kościoła synodalnego: komunia, uczestnictwo, misja".

