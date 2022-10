Co najmniej milion dzieci na świecie modliło się o pokój

We wtorek 18 października odbyła się ogólnoświatowa akcja modlitewna dzieci. Na całym świecie miliony dzieci odmawiały różaniec w intencji pokoju na świecie. Inicjatywa promowana jest przez papieskie stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. Kampania "Milion dzieci modli się na różańcu" powstała już w 2005 roku. To odpowiedź na słowa Ojca Pio: "Gdyby milion dzieci modliło się na różańcu, to świat napełniłby się pokojem".

"Milion dzieci modli się na różańcu"

Każdego roku na modlitwie gromadzi się ok. miliona dzieci. W tym roku dołączył do akcji także papież Franciszek. – Powierzajmy wstawiennictwu Matki Bożej udręczony naród ukraiński oraz mieszkańców innych krajów, w których panuje wojna, przemoc i ubóstwo – apelował Ojciec Święty.

W Polsce głównym miejscem, które zgromadziło dzieci na modlitwie różańcowej było sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. Jednak modlitwa dzieci odbywała się również m.in. w domach, szkołach, przedszkolach czy parafiach. W 2021 roku w kampanii w Polsce wzięło udział około 75 tys. dzieci. W tym roku, około godziny 9:00 na stronie www.modlitwamilionadzieci.pl zapisanych było ponad 230 tys. uczestników w Polsce.

– Wciąż napływają do nas zdjęcia, filmy i relacje ze szkół, przedszkoli, parafii i domów, które przystąpiły do naszej kampanii. Widzimy pięknie udekorowane na tę okoliczność sale szkolne, pokoje, zgromadzone dzieci na różańcu na salach gimnastycznych, czy boiskach szkolnych, dzieci modlące się w autobusie na wycieczce, czy na spacerze w parku – relacjonowała koordynator kampanii w Polsce Malwina Wyszyńska.

W akcji modlitewnej wzięły udział również dzieci w Afryce. – Bóg zbliżył się do nas, przez Maryję. Wierzymy, że jeśli będziemy wiernie odmawiać różaniec, to Matka Boża poprowadzi nas wszystkich jako jedną wielką rodzinę w kochające ramiona naszego Ojca – podkreślał kard. Mauro Piacenza.

