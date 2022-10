"Nie są wrogie, wprost przeciwnie". P. Chmielewski o relacjach Kościoła z masonerią

O relacjach Kościoła katolickiego i masonerii mówił redaktor Paweł Chmielewski w programie "Na straży" na portalu PCh24.tv. Wskazywał m.in. na wydarzenia, które dzieją się podczas pontyfikatu papieża Franciszka. Jako pierwszy przykład publicysta podał spotkanie z dnia 27 września 2022 roku w pobliżu Rzymu. To wtedy, w mieście Terni otwarto nowe wejście do siedziby Wielkiego Wschodu Włoch. Po stronie katolickiej, w spotkaniu uczestniczył m.in. ordynariusz miejsca, bp Francesco Soddu.

Spotkania katolicko-masońskie

Red. Chmielewski zwraca uwagę, że to jedno z wielu takich "katolicko-masońskich" spotkań za papieża Franciszka. Zaznaczył przy tym, że masoneria została jednoznacznie potępiona przez Kościół w XVIII wieku. Papież Leon XIII w encyklice Humanum genus ostro wypunktował złowrogie względem Kościoła cele masonów. Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 roku przewidywał karę ekskomuniki dla tych, którzy przynależą do masonerii.

Postawa Kościoła względem masonerii była bezkompromisowa i jednoznaczna do czasu Soboru Watykańskiego II. W 1964 roku w encyklice Ecclesiam suam papież Paweł VI wezwał do dialogu, który miał objąć także masonerię. Taka decyzja w krótkim czasie przyniosła swoje owoce. Redaktor PCh24.pl przypomniał, że już w 1980 roku niemieccy biskupi wydali dokument, w którym zachęcili do współpracy z masonerią na kilku płaszczyznach. Co ciekawe, w tym samym dokumencie hierarchowie zwrócili uwagę na niezgodność masonerii z katolicyzmem.

Pontyfikaty Jana Pawła II i Benedykta XVI przyniosły zastój w relacjach i dialogu katolicko-masońskim. Tymczasem papież Franciszek zdaje się kontynuować dzieło Pawła VI.

"Drodzy bracia masoni"

W 2016 roku ogłoszono tzw. doktrynę Ravasiego. Kard. Gianfranco Ravasi w latach 2007-2022 pełnił funkcję przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Kultury. W czasie swojej posługi w opublikowanym artykule pt. "Drodzy bracia masoni", przedstawił swoją wizję "współpracy katolicko-masońskiej". Inspiracją tez wygłoszonych przez kard. Ravasiego były w większości właśnie dokumenty biskupów z Niemiec. Ravasi wskazał na trzy szczególne płaszczyzny współpracy: kwestię wolności sumienia, równości praw, teistycznej wiary w Boga.

Zdaniem red. Chmielewskiego, doktryna Ravasiego jest bliska papieżowi Franciszkowi. Jako przykład publicysta podał encyklikę Fratelli tutti z 2021 roku. Sam tytuł encykliki przez wielu interpretowany jest jako pisany w duchu masońskim. Papież w centrum dokumentu stawia wolność sumienia, równość praw i wiary, jak zauważa Chmielewski, "niekoniecznie chrześcijańskiej". Nie da się zaprzeczyć, że encyklika jest pisana w duchu dialogu międzyreligijnego.

Red. Paweł Chmielewski podał również historyczne dowody obecności masonerii na Watykanie. Przypomniał, że w latach 70. ubiegłego stulecia, masoni prowadzili intensywne działania np. w obszarze bankowości na Watykanie. Loża Propaganda Due była zaangażowana w prace Banku Watykańskiego i w Banco Ambrosiano. W latach 60. i 70. wielu hierarchów kościelnych przynależało do masonerii. Tutaj padają nazwiska m.in. abp. Annibale Bugininiego oraz kard. Sebastiano Baggia.

