Kostaryka. Zbezczeszczono tabernakulum i skradziono konsekrowane hostie

Władze diecezji Ciudad Quesada, na północy Kostaryki przekazały, że w środę 19 października w jednej z parafii doszło do profanacji. Sprofanowane zostało tabernakulum, a obecne w nim konsekrowane hostie zostały skradzione. Zabrano również inne przedmioty liturgiczne.

Sprofanowano tabernakulum, a hostie skradziono

"We wczesnych godzinach porannych pracownicy z parafii Santa Rosa de Lima w Pocosol zauważyli kradzież sprzętu nagłaśniającego, świętych naczyń i monstrancji" – czytamy w oświadczeniu. "Sprofanowano także tabernakulum świątyni i zabrano konsekrowane hostie" – napisano.

O. Geison Gerardo Ortiz Marín, proboszcz tamtejszej parafii zapowiedział akt ekspiacji i zadośćuczynienia. Będzie on miał miejsce w parafii Santa Rosa de Lima w Pocosol w sobotę 22 października o godzinie 15:30.

"Ufamy w dobroć Boga"

Z informacji przekazanych przez diecezję wynika, że po zdarzeniu w środę, złożono skargę do władz lokalnego Zakładu Śledczego. "Ufając Bogu wszechmogącemu i wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny, pozostajemy zjednoczeni w modlitwie" – napisano na zakończenie w oświadczeniu. Sam proboszcz zaatakowanej parafii o. Geison Gerardo Ortiz Marín podkreślił jednak, że ostatnie wydarzenia "nie są łatwe do przyswojenia, ponieważ wpływają na wiarę i bezpieczeństwo" wiernych.

– Wierzę, że po takich wydarzeniach żadna społeczność nie jest już taka sama. To wzbudza w nas czujność i wymaga od nas wszystkich większego zaangażowania w ewangelizację, ponieważ wszyscy jesteśmy godni miłosierdzia – komentował o. Martin. – Chociaż pozostawia to rozczarowanie, ufamy w dobroć Boga i prosimy o nawrócenie tych, którzy mieli czelność wejść do świątyni i dokonać rabunku. Modlę się do Boga i proszę wiernych, abyśmy nie przestali modlić się za wszystkich zamieszanych w tę zbrodnię – dodał duchowny.

Czytaj też:

Hostia. Czym jest?Czytaj też:

Ziemski Tron Boga. Historia i znaczenie tabernakulum