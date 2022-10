Kościół katolicki wspomina św. Jana Pawła II, papieża rodzin

Karol Józef Wojtyła pochodził z Wadowic. Urodził się 18 maja 1920 roku. Miał dwójkę rodzeństwa: brata Edmunda i siostrę Olgę, która zmarła tuż po urodzeniu. W dzieciństwie na Karola wołano "Lolek", jako zdrobnienie jego imienia. Był wysportowany i utalentowany.

Rodzina Wojtyłów wiodła skromne życie. Ojciec, Karol Wojtyła pracował jako porucznik w Powiatowej Komendzie Uzupełnień. Gdy Karol miał 9 lat, zmarła jego matka Emilia. Trzy lata później, w wyniku choroby zmarł także jego brat Edmund. Był wtedy rok 1932. Karol od dwóch lat uczył się już w ośmioletnim Państwowym Gimnazjum Męskim im. Marcina Jadowity w Wadowicach. Nigdy nie miał problemów z nauką.

Młodzieńcze lata Karola Wojtyły

Karol ukończył gimnazjum 14 maja 1938 r. Otrzymał świadectwo maturalne z oceną celującą. Po gimnazjum zdecydował się na studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. To pozwoliło mu razem z ojcem zamieszkać w Krakowie. W 1940 roku Karol Wojtyła zaczął uczęszczać koło wiedzy religijnej. Był to czas, kiedy po raz pierwszy zetknął się z pismami św. Jana od Krzyża i zaczął je czytać. Miało to wpływ na jego rozwój duchowy.

W 1941 roku zmarł ojciec Karola. Wojtyła był wycieńczony długotrwałą chorobą. W ten sposób, 21-letni Karol Wojtyła został sam, bez rodziny. Dodatkowo trwała wojna. Karol nie miał środków do życia. Mimo to, nie zrezygnował z nauki i zdecydował się na samokształcenie. Udzielał się również w konspiracyjnym Teatrze Rapsodycznym pod kierownictwem Mieczysława Kotlarczyka. Był to czas tworzenia utworów poetyckich, które w późniejszym czasie były publikowane i podpisywane pseudonimami.

Karol podjął pracę w zakładach chemicznych Solvay. Przerwy w pracy spędzał czytając. W 1942 roku, mimo trwającej wojny, Karol wstąpił do tajnego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Krakowie. Cały czas pracując w Solvayu, podjął również studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauka także odbywała się w konspiracji.

W 1944 roku Wojtyła zamieszkał w pałacu arcybiskupim, razem z innymi alumnami. Taką decyzję podjął kard. Sapieha, chcąc chronić przyszłych kapłanów przed hitlerowskim terrorem. W pałacu arcybiskupim Karol pozostał już do końca wojny. 13 października 1946 roku Karol został subdiakonem, a już tydzień później – diakonem.

Karol Wojtyła, który został papieżem

Wojtyła przyjął święcenia kapłańskie 1 listopada 1946 roku z rąk kard. Adama Stefana Sapiehy. Dzień później ks. Karol Wojtyła odprawił Mszę św. prymicyjną w krypcie św. Leonarda w katedrze na Wawelu. 2 tygodnie później ks. Wojtyła udał się do Rzymu. Tam podjął studia na Papieskim Międzynarodowym Athenaeum Angelicum. Studia ukończył w 1948 roku. Otrzymał tytuł doktora teologii. Już w lipcu tego roku został wysłany jako wikariusz na parafię Niegowić. W marcu 1949 roku przeniesiono go do parafii św. Floriana w Krakowie.

W latach 1951-1953 Wojtyła miał urlop na pisanie pracy habilitacyjnej. Choć Rada krakowskiego Wydziału Teologicznego przyjęła pracę w 1953 roku, to odrzuciło ją Ministerstwo Oświaty. Tytuł docenta Karolowi Wojtyle udało się uzyskać dopiero w roku 1957. W 1956 roku Wojtyła objął katedrę etyki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W 1958 r. ks. Wojtyła został mianowany biskupem pomocniczym Krakowa i biskupem tytularnym Umbrii. To wtedy, jako hasło przewodnie swej posługi, przyjął słowa Totus tuus, co oznacza "cały Twój". W czasie posługi biskupiej powstały jego najgłośniejsze prace: w 1960 roku "Miłość i odpowiedzialność", a także w 1969 roku "Osoba i czyn". Jako biskup, Karol Wojtyła uczestniczył także w obradach Soboru Watykańskiego II. W 1963 r. Wojtyła został mianowany arcybiskupem metropolitą krakowskim. A już 4 lata później – kardynałem. 29 czerwca 1967 r. kard. Karol Wojtyła otrzymał czerwony biret od papieża Pawła VI. Jego kościołem tytularnym był kościół św. Cezarego Męczennika na Palatynie.

Habemus Papam

We wrześniu 1978 roku po krótkim, 33-dniowym pontyfikacie zmarł papież Jan Paweł I. 14 października rozpoczęło się drugie w tym roku konklawe. 16 października ok. godziny 17:15 kard. Karol Wojtyła został wybrany papieżem. Stało się to w siódmym głosowaniu. Nowy papież przyjął imię Jan Paweł II.

22 października na Placu Świętego Piotra odbyła się uroczysta inauguracja pontyfikatu Jana Pawła II, a 12 listopada papież uroczyście objął katedrę Rzymu, Bazylikę św. Jana na Lateranie. W ten sposób stał się Biskupem Rzymu. Jan Paweł II to jak wiadomo pierwszy papież z Polski, ale także pierwszy po 455 latach biskup Rzymu, który nie był Włochem.

Pontyfikat Jana Pawła II trwał ponad 26 lat. To drugi najdłuższy pontyfikat w dziejach Kościoła. Najdłużej, bo aż 32 lata, sprawował swój urząd papież Pius IX. Jan Paweł II w czasie swojego pontyfikatu odbył 102 pielgrzymki zagraniczne, podczas których odwiedził 135 krajów. Odbył także 142 podróże na terenie Włoch. Przez 26 lat posługi mianował 232 kardynałów, ogłosił 1318 błogosławionych, w tym 154 Polaków, i 478 świętych. Napisał 14 encyklik, 14 adhortacji, 11 konstytucji oraz 43 listy apostolskie.

To Jan Paweł II zapoczątkował tradycję Światowych Dni Młodzieży. Papież rozpoczął swój pontyfikat młodo, w wieku 58 lat. Mimo to, niedługo potem zaczęły się jego choroby. Pierwsze problemy ze zdrowiem wyniknęły po zamach z 13 maja 1981 roku. Papież został postrzelony przez tureckiego zamachowca Mehmeta Ali Agcę w brzuch oraz rękę podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra w Rzymie. W czasie swoich przemówień Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał wartość choroby i prosił ludzi chorych i starszych o modlitewne wsparcie jego pontyfikatu.

Jan Paweł II – papież rodzin

Bardzo często św. Jan Paweł II jest nazywany papieżem rodzin. Nauczanie Ojca Świętego bardzo często skierowane było na zagrożenia i niebezpieczeństwa, przed jakimi stoją w dzisiejszych czasach rodziny oraz małżeństwa. Jan Paweł II angażował się także w ochronę ludzkiego życia.

Jednym z dokumentów papieża była adhortacja apostolska "Familiaris consortio", w której podkreślał w jakich czasach żyjemy. "Rodzina w czasach dzisiejszych znajduje się pod wpływem rozległych, głębokich i szybkich przemian społecznych i kulturowych" – pisał Ojciec Święty. Zwracał przy tym uwagę, że "Kościół jest świadomy tego, że małżeństwo i rodzina stanowią jedno z najcenniejszych dóbr ludzkości", dlatego "pragnie nieść swoją naukę i zaofiarować pomoc".

Bardzo często w swoim nauczaniu Jan Paweł II wskazywał z czym borykają się współczesne rodzin: coraz więcej rozwodów, cywilizacja śmierci i plaga przerywanych ciąż, mentalność przeciwna poczęciu życia.

Śmierć Jana Pawła II

Jan Paweł II cierpiał na postępującą chorobę Parkinsona. 1 lutego 2005 roku nastąpiło nagłe pogorszenie stanu zdrowia papieża. Ostatnie dwa miesiące życia Jan Paweł II w większości spędził w szpitalu. W tym czasie przeszedł grypę i zabieg tracheotomii. 31 marca u Ojca Świętego pojawiły się silne dreszcze. Temperatura wzrosła do 39,6 st. Celsjusza. To był początek wstrząsu septycznego, który był połączony z zapaścią sercowo-naczyniową. 2 kwietnia 2005 r. o godz. 7.30 papież zaczął tracić przytomność.

Papież chciał pozostać w domu. Na placu św. Piotra czuwały w tym czasie tłumy wiernych. Wieczorem tego dnia, przy łóżku chorego, odprawiono Mszę św. wigilii Święta Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł II zmarł 2 kwietnia o godz. 21:37. Ojciec Święty odszedł do domu Ojca po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, które zostało ustanowione w czasie jego pontyfikatu.

8 kwietnia 2005 roku odbył się pogrzeb Ojca Świętego. Oprócz wielu tysięcy wiernych uczestniczyło w nim także ok. 200 prezydentów i premierów. Obecni byli także przedstawiciele wszystkich wyznań świata, w tym islamu i judaizmu. Jana Pawła II pochowano w podziemiach bazyliki św. Piotra, w krypcie bł. Jana XXIII.

Jan Paweł II wyniesiony na ołtarze

Proces beatyfikacyjny Jana Pawła II rozpoczął się niemal natychmiastowo, ponieważ już 13 maja 2005 roku. Papież Benedykt XVI udzielił dyspensy od konieczności zachowania pięcioletniego okresu od śmierci kandydata. 28 czerwca 2005 r., zaprzysiężono członków trybunału beatyfikacyjnego.

Jan Paweł II został beatyfikowany 1 maja 2011 r. Liturgiczne wspomnienie papieża Jana Pawła II to 22 października – rocznica inauguracji jego pontyfikatu. Kanonizacji bł. Jana Pawła II dokonał papież Franciszek w niedzielę Bożego Miłosierdzia 27 kwietnia 2014 r.

