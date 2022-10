Papież Franciszek zainaugurował zapisy na 37. Światowe Dni Młodzieży

W ślad za papieżem od niedzieli, 23 października na ŚDM mogą zapisywać się wszyscy pielgrzymi, biskupi, a także kandydaci do wolontariatu i tzw. Festiwalu Młodych – przekazała w komunikacie Katolicka Agencja Informacyjna (KAI).

Zapisy na wyjątkowe spotkanie

– Drodzy młodzi, zapraszam was, byście zapisali się na to spotkanie, podczas którego ponownie odnajdziemy radość braterskiego objęcia między narodami i pokoleniami. Objęcia, pojednania i pokoju, którego tak bardzo potrzebujemy – powiedział papież Franciszek, rejestrując się jako pierwszy uczestnik i pielgrzym przyszłorocznych Światowych Dni Młodzieży w Lizbonie.

Podczas południowej modlitwy Anioł Pański w oknie Biblioteki Pałacu Apostolskiego dołączyli do niego przedstawiciele portugalskiej młodzieży, którzy – jak wyjaśnił Ojciec Święty – zostali przez niego zaproszeni, by towarzyszyć mu podczas rejestracji. Potwierdzając za pośrednictwem tabletu swój udział w przyszłorocznych ŚDM, Ojciec Święty otworzył elektroniczną rejestrację, która jest już dostępna dla wszystkich, chcących wziąć udział w spotkaniu: młodzieży, towarzyszących im księży i sióstr, biskupów, a także kandydatów do wolontariatu, tzw. Festiwalu Młodych, a także wspólnot i zgromadzeń zakonnych, które chcą spotkać się z młodzieżą w ramach Miasta Radości, znanego dawniej jako Centrum Powołaniowe.

Rejestracja na 37. ŚDM

Rejestracja wiąże się z wyborem odpowiedniego pakietu uczestnika, który nie jest opłatą za udział w spotkaniu z papieżem (to bowiem zawsze jest darmowe), ale udziałem w kosztach świadczeń, które uczestnicy otrzymują od organizatorów, odpowiednio do wybranego przez siebie rodzaju pakietu: zakwaterowania, wyżywienia, transportu w Lizbonie, ubezpieczenia oraz plecaka pielgrzyma, wraz z zawartymi w nim materiałami.

Polscy oraz polonijni pielgrzymi, którzy zgłaszać się będą za pośrednictwem Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM, będą mieli dodatkowo możliwość wyboru pakietu polskiego. Kierujący nim ks. Tomasz Koprianiuk uczestniczył w ubiegłym tygodniu w spotkaniu organizacyjnym dla krajowych odpowiedzialnych za ŚDM, zorganizowanym w Fatimie przez organizatorów spotkania młodych. Należy się spodziewać, że w najbliższym czasie KBO poda więcej szczegółów dotyczących zapisów i udziału polskiej młodzieży w przyszłorocznym spotkaniu młodych.

Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie odbędą się w dniach 1-6 sierpnia 2023 roku pod hasłem "Maryja wstała i poszła z pośpiechem" (Łk 1,39). Poprzedzą je Dni w Diecezjach, odbywające się na terenie całej Portugalii. Informacje o polskich przygotowaniach można znaleźć na stronie: www.sdmpolska.pl.

