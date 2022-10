"Uważajmy na ideologie!". Papież Franciszek o działaniach Papieskiej Akademii Życia

W ostatnich dniach informowaliśmy o powołaniu do Papieskiej Akademii Życia pro-aborcyjnej ekonomistki prof. Marianny Mazzucato, która związana jest ze Światowym Forum Ekonomicznym. Nie można obojętnie przejść wobec działań kanclerza Instytutu abp. Vincenzo Paglii, który afirmuje prawo aborcyjne we Włoszech.

Franciszek: Rodzina to mężczyzna i kobieta

Do ostatnich wydarzeń odniósł się teraz Ojciec Święty Franciszek. Przestrzegał przed ideologiami. –Są ideologie, które zakradają się, by z ideologicznego punktu widzenia wyjaśniać czy wręcz przemalować rodzinę – tłumaczył. Papież wskazał również rolę rodziny, która w dzisiejszym świecie jest niezastąpiona, ponieważ to w niej człowiek uczy się miłości i solidarności.

– Jakość małżeństwa i rodziny decyduje o jakości miłości konkretnej osoby oraz więzi w ludzkiej społeczności. Obowiązkiem zatem państwa, jak i Kościoła jest słuchać rodzin, aby okazywać im serdeczną, solidarną i skuteczną bliskość, aby je wspierać w ich pracy, którą wykonują z pożytkiem dla wszystkich, dodając im zachęty w wypełnianiu ich powołania na rzecz coraz bardziej ludzkiego świata – ocenił Franciszek. Dodał, że należy pomagać rodzinom, "aby rozwijały się tak jak powinny się rozwijać".

Papież przestrzegł przed różnego typu ideologiami, które chcą "wyjaśniać rodzinę z ideologicznego punktu widzenia". – Rodzina nie jest ideologią, ale rzeczywistością. Rodzina rozwija się według realnej dynamiki. Lecz kiedy przychodzą ideologie, by wyjaśnić, czym jest rodzina, lub by ją przemalować, dzieje się to, co teraz widzimy, i wszystko zostaje zniszczone. Rodzina ma tę łaskę, że tworzą ją mężczyzna i kobieta, którzy się kochają i są płodni – zwracał uwagę Ojciec Święty. Podkreślił, że ideologie wprowadzają na drogę zniszczenia i rujnują.

