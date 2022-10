Kentucky: Biskupi poparli pełną ochronę życia poczętego w stanowej Konstytucji

Kentucky uchodzi za jeden z konserwatywnych stanów USA. Po batalii sądowej, która miała miejsce w tym stanie, w życie weszło prawo, które zakazuje wszystkich przypadków aborcji. Wyjątkiem jest sytuacja ratowania życia kobiety. Teraz ustawodawcy Kentucky chcą działać na rzecz jeszcze większej ochrony dzieci poczętych. Republikanie chcą na trwałe zabezpieczyć prawo do życia. W tym celu zaproponowano nową poprawkę do stanowej ustawy zasadniczej.

Poprawka popularnie nazywana jest Poprawką nr 2. Ustawodawcy nie chcą wspierać tzw. "prawa do aborcji", ale umacniać prawo do życia. "Aby chronić życie ludzkie, nic w niniejszej Konstytucji nie może być interpretowane jako zabezpieczenie lub ochrona prawa do aborcji lub wymaganie finansowania aborcji" – czytamy w projekcie.

Głosowanie "Tak za Życiem" w Kentucky

W sprawie przyjęcia poprawki do Konstytucji ma odbyć się referendum. Do głosowania za przyjęciem przepisów zachęcają biskupi z czterech diecezji na terenie Kentucky. Katolicka Konferencja Kentucky wydała w tej sprawie list. "Jako biskupi i mieszkańcy Kentucky z różnych miejsc i środowisk, pokornie prosimy was o przyłączenie się do nas w głosowaniu na »Tak« za #2. Wspólnie udzielimy głosu tym, którzy go nie mają, ochronimy zdrowie matek i dzieci oraz wykorzystamy tę niepowtarzalną szansę na przekształcenie naszego rodzinnego stanu w taki, który bezpardonowo pielęgnuje wartość każdego ludzkiego życia" – napisano.

Jak podkreślono w liście, czerwcowy wyrok Sądu Najwyższego w sprawie Dobbs vs. Jackson nie rozwiązuje problemu aborcji. Przywrócił on jedynie stanom prawo do decydowania o prawodawstwie aborcyjnym. Jednak przyjęcie poprawki do Konstytucji jest realnym działaniem, które pomoże zadbać o prawną ochronę życia.

"Dlatego Katolicka Konferencja Kentucky pomogła założyć sojusz organizacji religijnych, pro-life i prorodzinnych w naszym stanie, aby wesprzeć tę poprawkę. Nasza szeroka koalicja podkreśla, że poprawka »Tak dla życia« nie jest kwestią stronniczą ani nawet z natury religijną. Przeciwnie, w istocie, jest to kwestia moralnego dobra, które przeciwstawiamy niekwestionowanemu złu" – czytamy w liście podpisanym przez hierarchów.

