Katoliccy lekarze z całego świata reagują na nominacje do Papieskiej Akademii Życia

Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich zareagowała, po tym jak do Papieskiej Akademii Życia nominowano m.in. prof. Marianę Mazzucato. To proaborcyjna ekonomistka związana ze Światowym Forum Ekonomicznym. Innym przykładem nominacji jest wyznawca islamu. Wybranym do Akademii muzułmaninem jest natomiast Saad Al-Din Mosaad Helaly, wykładowca prawa islamskiego na sunnickim Uniwersytecie Al-Azhar w Kairze.

"Akademia życia: nie mogę już milczeć!"

Katoliccy lekarze z całego świata wskazali, że nowo wybrani członkowie Papieskiej Akademii Życia w swoich wypowiedziach kontestowali magisterium Kościoła katolickiego. Dr José María Simón Castellvi zwrócił uwagę, że wskazane nominacje są sprzeczne z dobrem Kościoła, a także z zamysłem Jana Pawła II na Papieską Akademię Życia. Akademia Pro-Vita została założona w 1994 roku w Watykanie. Jej zadaniem było przygotowanie dla papieża i całej Kurii Rzymskiej naukowe stanowisko w debatach bioetycznych i medyczno-etycznych, które coraz częściej angażują także Kościół.

Lekarze z Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Lekarzy Katolickich wystosowali komunikat, który zatytułowano "Akademia życia: nie mogę już milczeć!". W dokumencie skrytykowano przede wszystkim powoływanie do papieskiej akademii "naukowców zajmujących się aborcją, do pewnego stopnia obrońców eutanazji lub krytyków Humanae vitae".

Nie tego chciał św. Jan Paweł II

Zdaniem lekarzy, wspomniane nominacje są "przeciwieństwem tego, czego chciał Jan Paweł II". "Członkowie Akademii muszą promować i bronić zasad związanych z wartością życia i godnością osoby ludzkiej, interpretowanymi zgodnie z Magisterium Kościoła" –stwierdzono jednogłośnie.

W komunikacie przypomniano również, że członkostwo w Papieskiej Akademii Życia w każdej chwili może zostać cofnięte "w przypadku publicznego i celowego działania lub oświadczenia wyraźnie sprzecznego ze [wspomnianymi] zasadami lub poważnie uwłaczającego godności i wiarygodności Kościoła katolickiego oraz samej Akademii".

