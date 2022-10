Papież w Koloseum: Nie przyzwyczajcie się do wojen! Narody pragną pokoju

25 października odbyło się zaplanowane wcześniej międzyreligijne spotkanie modlitewne organizowane przez wspólnotę św. Idziego. Papież Franciszek podkreślił, że pokój na świecie jest obecnie "naruszany, raniony i deptany", dlatego w tym roku modlitwa o pokój staje się wołaniem.

– Jeśli widzicie wokół siebie wojny, nie przyzwyczajcie się do nich! Narody pragną pokoju! – apelował Ojciec Święty w Koloseum. Podkreślił, że Bóg zawsze wysłuchuje wołania swoich udręczonych dzieci. – Wołanie o pokój jest często uciszane nie tylko przez retorykę wojenną, ale także przez obojętność. Ucisza je nienawiść, która rośnie podczas walki. Ale wołanie o pokój nie może zostać zagłuszone: wznosi się z serc matek, jest wypisane na twarzach uchodźców, uciekających rodzin, rannych czy umierających – mówił Franciszek.

"Każda wojna pozostawia świat w gorszym stanie niż go zastała"

Papież przekonywał, że owo wołanie o pokój zasługuje na wysłuchanie. – Zasługuje na to, aby wszyscy, począwszy od rządzących, pochylili się i słuchali go z powagą oraz szacunkiem. Wołanie o pokój wyraża ból i grozę wojny, matki wszelkiej biedy – mówił dalej. Franciszek przytoczył też fragment encykliki Fratelli tutti: "Każda wojna pozostawia świat w gorszym stanie niż go zastała. Wojna to klęska polityki i człowieczeństwa, haniebna kapitulacja, porażka wobec sił zła".

Głowa Kościoła przypomniała także wydarzenia XX wieku, kiedy świat przeżywał dwie wojny. Franciszek podkreślił, że dziś szczególnym strachem napawa groźba użycia broni atomowej, która przez cały czas jest produkowana na świecie, mimo takich tragedii jak w Hiroszimie czy Nagasaki. – W tym mrocznym scenariuszu, w którym niestety projekty możnych tego świata nie ustępują sprawiedliwym dążeniom ludów, nie zmienia się dla naszego zbawienia plan Boży będący "planem pokoju, a nie nieszczęścia". Tu słychać głos pozbawionych głosu, na tym opiera się nadzieja maluczkich i ubogich: w Bogu, któremu na imię Pokój – mówił dalej.

Na koniec papież zaapelował, by nie dać się zarazić "przewrotną logiką wojny", by nie wpaść w pułapkę "nienawiści wroga".

