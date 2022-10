"Herezja". Bp Athanasius Schneider o różnorodności religii

Biskup Athanasius Schneider w rozmowie z Johnem-Henrym Westenem z portalu Life Site News podkreślił, że "poza Kościołem nie ma zbawienia". Tłumaczył, że nawet Żydzi będą musieli się nawrócić, jeśli chcą być zbawieni.

"Chrystus jest jedyną drogą zbawienia"

Bp Schneider kładł nacisk, że dogmat o zbawieniu jedynie w Kościele, jest nadal prawdziwy, mimo że wielu temu zaprzecza, nawet sam papież Franciszek. Przypomniał, że to Chrystus jest "jedyną drogą zbawienia". W tym miejscu przytoczył słowa Zbawiciela, który powiedział: "Ja jestem drogą, prawdą i życiem i nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie". Zacytował również św. Pawła, który pisał: "kto nie przyjmuje Jezusa Chrystusa, na nim pozostanie gniew Boży".

Kazachski biskup wskazał, że nikt poza Kościołem nie może zostać zbawiony. Podał przykład narodu żydowskiego. – Żydzi są pierwszymi, którzy muszą uwierzyć w Jezusa Chrystusa jako swojego Odkupiciela, ponieważ On pierwszy przyszedł do swojego ludu – zaznaczył hierarcha. Dodał, że powinniśmy dążyć i pamiętać o modlitwie o prawdziwe nawrócenie Żydów.

Bp Schneider: Różnorodność religii jest herezją

Bp Schneider ocenił, że jednym z elementów, które osłabiają dogmat o tym, że "poza Kościołem nie ma zbawienia", jest pogłębiający się dialog międzyreligijny w Kościele katolickim. Zdaniem kazachskiego duchownego taki dialog "wysyła przesłanie, że wszystkie religie są równe, a przynajmniej mogą prowadzić do nieba".

Jak zauważył bp Schneider, spotkania międzyreligijne dają do zrozumienia, że "Kościół katolicki jest tylko jedną z wielu religii, a Jezus Chrystus jest tylko jednym z założycieli religii". Hierarcha podkreślił, że "różnorodność religii jest herezją". – To po prostu rodzaj supermarketu religii. To jest sprzeczne z Ewangelią – apelował.

