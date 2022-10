Papież zwrócił się do ukraińskiego księdza: Módlcie się o nawrócenie agresorów

Spotkanie odbyło się ono 24 października, a zapis papieskich odpowiedzi na zadane mu pytania opublikowało Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej.

Franciszek: Módlcie się o nawrócenie

Ksiądz z Ukrainy zapytał Franciszka, jaka jest rola Kościoła i kapłanów na terenach objętych wojną i konfliktami zbrojnymi, szczególnie na Ukrainie.

Papież odpowiedział, że Kościół katolicki jest „matką wszystkich narodów”. A gdy dzieci się kłócą, matka cierpi. Kościół „musi cierpieć w obliczu wojen, bo wojny są zabijaniem dzieci”. Podobnie w czasie wojny na Ukrainie Kościół „musi cierpieć, płakać, modlić się”, a także „pomagać ludziom”, którzy ponieśli jej okrutne konsekwencje, stracili domy, odnieśli rany. – Kościół jest matką i jej pierwszą rolą jest być blisko ludzi cierpiących – wskazał papież.

Dodał, że Kościół jest matką, która również stara się doprowadzić do pokoju, co – jak przyznał – „w tym przypadku nie jest zbyt łatwe”, ale ma wciąż otwarte serce. – Prawdą jest, że to własna ojczyzna, trzeba jej bronić – podkreślił Franciszek. Ale jednocześnie należy pójść dalej, okazując „miłość bardziej powszechną”. Matka Kościół powinna być „blisko wszystkich” i „wszystkich ofiar”. Dlatego postawą chrześcijańską jest modlitwa „za agresorów, którzy przychodzą tu, by zniszczyć moją ojczyznę, zabić moich [bliskich]”, zaznaczył Ojciec Święty.

– Twój naród tak bardzo cierpi, wiem o tym, jestem blisko. Ale módlcie się za agresorów, bo oni [też] są, jak wy, ofiarami. Nie widać ran, jakie mają w duszy, ale módlcie się, módlcie się, aby Pan ich nawrócił i aby nadszedł pokój – zachęcił papież.

"Każda wojna pozostawia świat w gorszym stanie niż go zastała"

Z kolei we wtorek papież przekonywał, że wołanie o pokój zasługuje na wysłuchanie. – Zasługuje na to, aby wszyscy, począwszy od rządzących, pochylili się i słuchali go z powagą oraz szacunkiem. Wołanie o pokój wyraża ból i grozę wojny, matki wszelkiej biedy – mówił dalej. Franciszek przytoczył też fragment encykliki Fratelli tutti: "Każda wojna pozostawia świat w gorszym stanie niż go zastała. Wojna to klęska polityki i człowieczeństwa, haniebna kapitulacja, porażka wobec sił zła".

