Legalna eutanazja we Francji coraz bliżej? Emmanuel Macron organizuje osobliwe konsultacje

Już wcześniej informowaliśmy o tym, że władze Francji pracują nad zalegalizowaniem eutanazji. Prezydent Emmanuel Macron i premier Elisabeth Borne zapowiedzieli "społeczne konsultacje" oraz "konwencję obywatelską” w tej sprawie.

Konsultacje społeczne dot. legalizacji eutanazji

Teraz powstał pomysł, by w ramach owych "konsultacji społecznych" zaprosić 150 przypadkowych osób, które miałyby debatować nad przyjęciem ustawy dot. legalizacji wspomaganego samobójstwa we Francji. Grupa tych osób byłaby tzw. "panelem obywatelskim", który obradowałby przez pół roku.

Tymczasem media we Francji, kierując się najnowszym sondażem, wskazują, że "prawo do śmierci" popiera 93 proc. społeczeństwa. Jak zauważa portal Catholic News Agency, taki wynik to efekt zintensyfikowanych działań prezydenta Emmanuela Macrona w ostatnich miesiącach.

Zbliżająca się debata społeczna miałaby dotyczyć rozszerzenia tzw. "prawa do śmierci" dla osób, które chcą odebrać sobie życie poprzez zażycie odpowiedniej tabletki. Drogę do legalizacji wspomaganego samobójstwa otworzyła – paradoksalnie – tzw. francuska komisja etyczna. "Istnieje sposób na etyczne zastosowanie aktywnej pomocy w umieraniu, pod pewnymi ścisłymi warunkami, w których kompromis wydaje się niedopuszczalny" – podała komisja.

Zamiast eutanazji – opieka paliatywna

Dyskusja na temat legalizacji eutanazji we Francji jest natomiast szeroko krytykowana przez francuski episkopat. Biskupi podkreślają przede wszystkim znaczenie opieki paliatywnej. – Wszyscy uznają, że należy rozwijać opiekę paliatywną. Jest też o tym mowa w opinii wydanej przez Krajową Konsultacyjną Komisję Etyczną – zwracał uwagę abp Pierre d’Ornellas. Hierarcha odpowiada za kwestie bioetyczne we francuskim episkopacie.

Arcybiskup wskazał, że 26 departamentów kraju nie ma jednostek, które zajmują się opieką paliatywną. – Ustawa z 1999 roku mówi, że każdy obywatel, który potrzebuje opieki paliatywnej, ma mieć do niej dostęp. Czyli winne jest państwo. Dlaczego państwo nie uznaje swojej winy, dlaczego nie podejmuje wysiłku? – apelował abp d’Ornellas.

Czytaj też:

Szokująca teza na temat eutanazji w "Tygodniku Powszechnym"Czytaj też:

Papież zwrócił się z apelem do francuskich polityków