Prezydent odwiedził grób Lecha i Marii Kaczyńskich

We wtorek, 1 listopada głowa państwa oddała hołd byłemu polskiemu przywódcy oraz jego małżonce, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie pod Smoleńskiem.

Sarkofag zmarłej pary prezydenckiej znajduje się w krypcie pod Wieżą Srebrnych Dzwonów w katedrze na krakowskim Wawelu.

Andrzej Duda wspomina Lecha i Marię Kaczyńskich

W krótkim wystąpieniu podczas swojej wizyty w Krakowie Andrzej Duda został poproszony przez dziennikarzy o wspomnienie Lecha i Marii Kaczyńskich. Polityk zauważył, że "czymś innym jest znać kogoś z telewizji, a czymś innym jest znać kogoś osobiście". – Maria Kaczyńska była wspaniałą pierwszą damą i małżonką pana prezydenta. Pan prezydent był świetnym człowiekiem, przede wszystkim wielkim polskim patriotą, ale także człowiekiem nastawionym bardzo pozytywnie do młodych ludzi, do młodego pokolenia. W jakimś sensie nas uczył. To było bardzo ważne, bardzo sympatyczne i bardzo rozwijające. To była jego wspaniała cecha – mówił prezydent RP.

– Bardzo przeżywałem to, że pan prezydent wraz z małżonką będą pochowani na Wawelu. Jestem z Krakowa, tu się urodziłem i wychowałem. Sam fakt, że mogę tutaj przyjechać i pomodlić się przy grobie pary prezydenckiej jest dla mnie ważny, dlatego staram się przychodzić zawsze, jak tylko mam taką możliwość – podkreśliła głowa państwa.

Uroczystość Wszystkich Świętych

We wtorek, 1 listopada 2022 roku obchodzimy uroczystość Wszystkich Świętych. Dzień ten ma przypominać, że wszyscy są powołani do świętości, niezależnie od obranej drogi życia: w małżeństwie, kapłaństwie czy życiu konsekrowanym.

Z kolei w środę, 2 listopada br., w Dzień Zaduszny będziemy wspominali wszystkich zmarłych i modlili się dla nich o szczęście wieczne. Tzw. Zaduszki to szczególny dzień modlitwy za tych, którzy w Czyśćcu przygotowują się do chwały Nieba.

