Franciszek wyruszył do Bahrajnu

O godz. 9.45 samolot Airbus 330 włoskich linii lotniczych ITA z papieżem na pokładzie wystartował z rzymskiego lotniska Fiumicino do Awali. Jest to drugie, po Zjednoczonych Emiratach Arabskich w 2019 roku, państwo Półwyspu Arabskiego, goszczące głowę Kościoła katolickiego. Celem papieskiej wizyty jest udział w Bahrajńskim Forum Dialogu pod hasłem „Wschód i Zachód na rzecz ludzkiego współistnienia”. Mottem papieskiej podróży są słowa: „Pokój na ziemi ludziom dobrej woli”, zaczerpnięte z Ewangelii według św. Łukasza. Jest to 39. podróż zagraniczna papieża Bergoglio.

Pielgrzymka papieża

Przed udaniem się na lotnisko, by wyruszyć w podróż apostolską do Bahrajnu, papież Franciszek pozdrowił w Domu Świętej Marty trzy rodziny uchodźców z Ukrainy, goszczone przez rodziny włoskie. Towarzyszył im prefekt Dykasterii ds. Miłosierdzia, kardynał Konrad Krajewski. Jak informuje Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej były to żona prawosławnego księdza, mająca z nim dwoje dzieci, jedno 18-letnie i jedno 14-letnie, pochodząca z rejonu kropiwnickiego, 150 km od Mikołajowa. Jej mąż i dorosły syn pozostali na Ukrainie. Obecna była również 30-letnia matka z dwiema córkami w wieku 4 i 7 lat, która uciekła z miasta Zaporoże oraz 53-letnia kobieta z 13-letnim synem o znacznym stopniu niepełnosprawności i jej 73-letnia matka z Kijowa.

Ojciec Święty przybył na lotnisko Fiumicino o godz. 9.15. Przed wejściem na pokład samolotu papież krótko przywitał się z kilkoma osobami, m.in. bp. Gianrico Ruzzą, administratorem apostolskim diecezji Porto-Santa Rufina, w której jurysdykcji znajduje się Międzynarodowy Port Lotniczy Fiumicino.

Samolot w czasie 5 godzin i pięciu minut lotu przeleci nad Włochami, Grecją, Cyprem, Egiptem, Jordanią i Arabią Saudyjską. Po pokonaniu 4,228 km oczekiwany jest w bazie lotniczej Sakhir - Awali o godz. 16.45 (14. 45 czasu polskiego). Na lotnisku Franciszka powita król Bahrajnu Ḥamad bin ʿĪsā Āl Khalīfa oraz książę i premier Salmān bin Ḥamad Āl Khalīfa. Będzie też trzech innych synów króla i wnuk. Ze strony Kościoła katolickiego będą m. in. administrator apostolski wikariatu Arabii Północnej, bp Paul Hinder oraz bp Paolo Martinelli, zwierzchnik wikariatu apostolskiego Arabii Południowej.

Na lotnisku nie przewiduje się żadnych przemówień. Na zakończenie krótkiej rozmowy papież i król ze swym orszakiem pozdrowią sunnickiego Wielkiego Imama Al-Azharu, Ahmada al-Tayyeba. Sunnicka jest rodzina królewska i większość Bahrajńczyków.

Papież będzie mieszkał w pałacu królewskim Sachir w Awali. Po przylocie z Rzymu złoży tam wizytę kurtuazyjną królowi oraz spotka się z władzami, społeczeństwem i korpusem dyplomatycznym.

