Kraków. Na ulicach miasta kobiety będą odmawiać różaniec

To już kolejna publiczna modlitwa różańcowa kobiet w Krakowie. 5 listopada, w sobotę odbędzie się nabożeństwo wynagradzające Matce Bożej za grzechy i niewdzięczność polskiego społeczeństwa. Modlitwa odbędzie się w kościele pw. Bożego Ciała w Krakowie.

Różaniec Kobiet ulicami Krakowa

– Modląc się publicznie na ulicach Krakowa pragniemy dać też świadectwo naszej Wiary i miłości do Matki Bożej, pokazując jakże inną, od lansowanej w mediach, twarz kobiety polskiej – zachęcają uczestniczki.

Krakowski Różaniec Kobiet odbywa się nieprzerwanie od 2 kwietnia 2022 roku. – W każdą pierwszą sobotę miesiąca zbieramy się w bazylice Bożego Ciała na Kazimierzu. O godz. 8.00 zaczynamy mszą św., podczas której jest możliwość przystąpienia do sakramentu spowiedzi. Po mszy adorując Najświętszy Sakrament przez 15 minut rozważamy tajemnice Różańca. Następnie, ok. godz.9.10 w procesji z krzyżem i wizerunkiem Maryi wychodzimy na ulice Krakowa – opowiadają organizatorki inicjatywy modlitewnej.

Modlitwa za Ojczyznę

Wydarzenie ma również charakter patriotyczny. Podczas różańca uczestniczki omadlają Ojczyznę. – Stałymi uczestniczkami naszej modlitwy wynagradzającej są m.in. Joanna Wieliczka – Szarek, znana autorka książek historycznych, Barbara Nowak, kurator małopolski, Barbara Unrug, wnuczka Admirała Józefa Unruga i inne kobiety znane ze swej aktywności w środowisku patriotycznym – poinformowała jedna z inicjatorek Różańca Kobiet.

Kobiety wyraziły przekonanie, że "narodowy zryw modlitewny jest dla nas ratunkiem i obowiązkiem względem Woli Bożej". "Niech z Polski popłynie modlitwa kobiet, by za przyczyną Najświętszej Panny Królowej Naszej, wybłagać błogosławieństwo dla Ojczyzny, by zawsze wierna Bogu, wypełniała Jego wolę" – napisano w odezwie w związku z akcją modlitewną. Zachęcono, by podobne wydarzenia organizować w innych miejscowościach.

