"Akcja Relacja". Cykl filmów dla małżonków o tym, jak kochać lepiej

Pierwsza seria "Akcja Relacja" została opublikowana w ubiegłym roku z okazji Tygodnia Małżeństwa. Cykl filmów na YouTube wyświetlono wówczas ponad 200 tys. razy.

W tym roku Fundacja dla Rodziny i "Teobańkologia" – kanał ks. Teodora Sawielewicza na platformie YouTube –przygotowały kolejną edycję pod nazwą "Akcja Relacja Kontynuacja". Seria filmów ma pomóc małżeństwom wzmocnić ich relację.

"Akcja Relacja Kontynuacja"

Cały cykl to dziesięć 8-minutowych filmów. Dzięki nim małżonkowie dowiedzą się m.in. jak rozwiązywać konflikty, budować relacje z teściami, czy określać granice. Małżonkowie, którzy występują w filmach będą również mówić o tym, jak przeżywać bliskość fizyczną. – Chcemy poruszyć kolejne, kluczowe dla małżeństwa kwestie – dotyczące tego co jednoczy, ale i tego co dzieli. Jakie są najczęstsze "zapalniki" w związkach? Jak skutecznie i bezpiecznie radzić sobie z emocjami własnymi oraz współmałżonka? Gdzie szukać pomocy, kiedy jest już naprawdę trudno? To tylko część pytań, na które odpowiemy – mówi Andrzej Cwynar, prezes Fundacji dla Rodziny.

Premiera cyklu "Akcja Relacja Kontynuacja" już w sobotę 5 listopada. Kolejne odcinki będą pojawiać się w soboty o godzinie 15:15 na kanale Fundacji dla Rodziny oraz "Teobańkologii" na YouTube. Filmy zrealizowali Roksana i Andrzej Cwynarowie – szczęśliwe małżeństwo z 21-letnim stażem. Małżonkowie ukończyli podyplomowe studia nauki o rodzinie. Jako małżeństwo, Cwynarowie podejmują wiele inicjatyw, które służą budowaniu i wzmacnianiu więzi małżeńskich i rodzinnych. Znani są także z prowadzenia Rekolekcji "Finanse po Bożemu" (na podstawie kursu finansowego Crown) oraz "Randek Małżeńskich – online".

