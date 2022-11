Bp Marian Eleganti: Synod o synodalności to oszustwo

Na łamach portalu Kath.net biskup Marian Eleganti wypowiedział się na temat trwającego Synodu o synodalności. Biskup Marian Eleganti to emerytowany biskup pomocniczy diecezji Chur. Diecezja ta jeszcze rok temu była ostatnim bastionem ortodoksyjnego katolicyzmu w Szwajcarii. Zmieniło się to w 2021 roku, kiedy papież Franciszek powierzył ją w ręce biskupa Josepha Bonnemain.

Bp Eleganti: Nie oczekuję niczego dobrego po synodzie

Bp Eleganti napisał, że "nie oczekuje po nim niczego dobrego". "Synod o Synodalności jest tak naprawdę kolejną próbą przepchnięcia starych postulatów, które oznaczają dopasowanie Kościoła do świata" – podkreślił hierarcha.

Zdaniem bp. Elegantiego, ci, którzy chcą "Kościoła prowadzonego przez sekularne społeczeństwo, zapomnieli chyba, że Kościół katolicki jest Mater et magistra". Matką i Nauczycielką. "Kościół katolicki nie znajdował się przez 2000 lat na Drodze Krzyżowej po to, by w XXI wieku – w naszych czasach – zostać oświecony i pouczony przez proces synodalny. Nie potrzebujemy do tego ani Vaticanum III ani jakiegoś zredukowanego wydarzenia zastępczego, które nazywa się Synodem o Synodalności" – pisał katolicki duchowny.

"Jak w kampanii marketingowej, która sprzedaje to, co wczorajsze, jako świeże"

Biskup zwrócił uwagę, że postulaty Synodu o synodalności znane są i powielane od lat 70. ubiegłego stulecia. Mimo słowa "synodalność" w nazwie synodu, wcale nie o synodalność w nim chodzi – zaznaczył. To przede wszystkim próba wprowadzenia do Kościoła takich postulatów jak: partycypacja, udział we władzy, kobiety na wszystkich urzędach, diakonat i ewentualne kapłaństwo kobiet. Zwolennikom synodu chodzi również o rewizję moralności seksualnej w kwestii relacji pozamałżeńskich, a także dopuszczenie ponownych małżeństw czy homoseksualizmu.

"Znamy to wszystko. Te postulaty są nieustannie wlewane w nowe butelki, na których przykleja się takie etykiety jak »słuchanie«, »inkluzywność«, »otwartość«, »różnorodność«, »równość« – jak w kampanii marketingowej, która sprzedaje to, co wczorajsze, jako świeże" – komentował szwajcarski hierarcha. Dodał, że współcześnie zapomina się o tym, że Kościół jest "Matką i Nauczycielką", że jest "Kościołem nauczającym", a nie "marzycielką, która musi zostać poprowadzona za rękę przez ducha czasu".

