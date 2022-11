Kuba. Dla katolików brak mąki oznacza brak komunikantów

Kuba nadal boryka się z kryzysem gospodarczym. Już pod koniec sierpnia Ministerstwo Handlu Wewnętrznego Kuby informowało o „trudnościach z importem pszenicy” w ostatnich miesiącach. Brak mąki pszennej wpływa również na niższą produkcję pieczywa na całej wyspie. Dodatkowo na niską produkcję wpływa także brak paliwa do pieców i przerwy w dostawach prądu.

Braki w dostawie pszenicy odczuwa szczególnie ludność katolicka. Brak mąki przekłada się bowiem na brak możliwości wytwarzania komunikantów.

Brak hostii wywołany brakiem pszenicy

O trudnościach w przygotowaniu niekonsekrowanych hostii poinformował klasztor Karmelitów Bosych św. Teresy w Hawanie. "Informujemy wszystkie diecezje, że nie ma już hostii na sprzedaż. Pracowaliśmy z małą ilością mąki, która została, a to, co było w rezerwie, już się skończyło" – przekazały siostry zakonne. "Mamy nadzieję i ufamy Panu, że wkrótce będziemy mogli wznowić pracę, a gdy będziemy mieli wystarczająco dużo do rozdania wszystkim diecezjom, powiadomimy was" – zapewniono w oświadczeniu wydanym przez klasztor.

W instrukcji Redemptionis Sacramentum Kościół poucza, że hostia może być przygotowywana jedynie z pszenicy. "Wynika zatem z tego, że chleb zrobiony z innej substancji, nawet jeśli jest to zboże, lub jeśli jest zmieszany z inną substancją inną niż pszenica w takim stopniu, że nie byłby powszechnie uważany za chleb pszenny, nie stanowi ważnej materii do konfekcjonowania Ofiary i sakramentu Eucharystii" – głosi instrukcja. Dodatkowo dokument stanowi, że "wprowadzanie do chleba innych substancji, takich jak owoce, cukier lub miód, w celu sprawowania Eucharystii" to poważne nadużycie.

Czytaj też:

Kostaryka. Zbezczeszczono tabernakulum i skradziono konsekrowane hostieCzytaj też:

Hostia "bije" jak ludzkie serce. Nowy cud eucharystyczny w Meksyku?