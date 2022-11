5 listopada. Kościół wspomina rodziców Jana Chrzciciela

Święci Elżbieta i Zachariasz to rodzice Jana Chrzciciela, ale są również krewnymi Jezusa Chrystusa.

Św. Elżbieta – kim była kobieta, rodząca w podeszłym wieku?

Według informacji zawartych w Piśmie Świętym, Elżbieta pochodziła z kapłańskiego rodu Aarona. Przez wiele lat uchodziła za niepłodną, jednak w podeszłym wieku poczęła i urodziła syna, któremu razem z Zachariaszem nadali imię Jan. Narodziny Jana Chrzciciela miały być dowodem, że "dla Boga nie ma nic niemożliwego".

Św. Elżbieta, jako pierwsza rozpoznała również w Maryi Matkę Boga, gdy Ta odwiedziła ją w szóstym miesiącu ciąży. Wtedy to pozdrowiła ją słowami, które dziś są częścią Pozdrowienia Anielskiego: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego".

Św. Elżbieta patronuje matkom, żonom, a także położnym.

Św. Zachariasz – narodziny syna zmieniły jego życie

Biblia opisuje Zachariasza jako człowieka sprawiedliwego. Zachariasz żył w bezdzietnym małżeństwie z Elżbietą przez wiele lat. Pewnego dnia, gdy Zachariasz składał w świątyni ofiarę kadzenia, zobaczył archanioła Gabriela. Ten przepowiedział Zachariaszowi, że jego żona urodzi mu syna, któremu ma nadać imię Jan.

Ewangelista Łukasz spisał zapowiedź archanioła Gabriela: "Będzie wielki w oczach Pana. Nie będzie pił wina ani innych tego rodzaju napojów i już w łonie matki zostanie napełniony Duchem Świętym. Przekona wielu Izraelitów, by powrócili do Pana, swego Boga. Będzie się odznaczał nieugiętym duchem i mocą proroka Eliasza. To on poprzedzi nadejście Mesjasza i przygotuje dla Pana lud. Nauczy go prawdziwej pobożności i takiej miłości do Boga, jaką mieli wasi przodkowie".

Zachariasz nie uwierzył w słowa Archanioła, dlatego Pan Bóg odebrał mu mowę. Nie odzyskał jej nawet po narodzinach syna. Dopiero, gdy chłopiec został obrzezany, a Zachariasz na tabliczce napisał, że "Jan będzie mu na imię", Pan Bóg przywrócił mu głos.

Kiedy Zachariasz odzyskał mowę, wypowiedział proroctwo, jakie usłyszał od Archanioła Gabriela: "A ty, o dziecię, prorokiem Najwyższego zwać się będziesz, bo pójdziesz przed Panem, torując mu drogi. Jego ludowi dasz poznać zbawienie".

Rodzicom św. Jana Chrzciciela od początku chrześcijaństwa oddawano cześć. W 415 roku odnaleziono ciało Zachariasza, które przewieziono do Konstantynopola i tam wybudowano ku jego czci bazylikę. Relikwie głowy św. Zachariasza mają znajdować się w bazylice laterańskiej w Rzymie. W Tradycji nie ma natomiast żadnych wieści o relikwiach św. Elżbiety.

