Pierwsze radio katolickie rozpoczęło nadawanie w Bułgarii

Inauguracja odbyła się w Sofii 18 października, krótko przed wspomnieniem liturgicznym św. Jana Pawła II. Znacznego wsparcia udzieliło Papieskie Dzieło "Pomoc Kościołowi w Potrzebie".

Z Rzymu na inaugurację przyjechał kard. Leonardo Sandri, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich. Zdaniem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Bułgarii i biskupa Sofii Christo Projkowa, nowa rozgłośnia jest inicjatywą młodych ludzi. Zaznaczył, że radio spełnia ważną funkcję w ewangelizacji: – Są młodzi ludzie, którzy dzięki parafiom i katechetom są dobrze wychowani w wierze. Ale na ogół młodzi ludzie nie byli wychowywani w wierze. Wynika to z faktu, że ich rodzice jej nie otrzymali w czasach dyktatury komunistycznej – zauważył hierarcha.

Bp Projkow podkreślił, że oferta Radia Ave Maria nie jest skierowana tylko do katolików. – Dostrzegamy głód edukacji religijnej, ale także edukacji kulturalnej z audycjami muzycznymi i historycznymi. Radiostacja to projekt realizowany przez wszystkich i dla wszystkich – powiedział.

Studio Radia Ave Maria mieści się w dawnej rezydencji abp. Angelo Roncalli, późniejszego papieża Jana XXIII, który w latach 1925-1934 pełnił funkcję delegata apostolskiego w Sofii. Prowadzenie nowej rozgłośni powierzono franciszkanom z Polski.

1 proc. mieszkańców Bułgarii to katolicy

W dzisiejszej Bułgarii około 83 proc. mieszkańców to chrześcijanie. Większość z nich należy do Kościoła prawosławnego. Liczba katolików wynosi około 70 tys., co stanowi jeden procent mieszkańców. Muzułmanie stanowią niespełna 14 proc. populacji, z których większość ma tureckie korzenie.

W czasie dyktatury komunistycznej w Bułgarii w latach 1946-1990 szczególnie Kościół katolicki był poddawany ciężkim prześladowaniom. Każdy ksiądz był w tym okresie przynajmniej raz uwięziony. Skonfiskowano majątek kościelny, zamknięto seminaria i wydalono zagranicznych duchownych. Biskup Christo Projkow powiedział dziełu Pomoc Kościołowi w Potrzebie: "Zostałem wyświęcony na księdza w 1971 roku. Byłem pierwszym i jedynym katolickim księdzem z Bułgarii po 19 latach; minęło kolejne pięć lat, zanim wyświęcono następnego księdza".

Po upadku komunizmu bułgarski Kościół katolicki powoli się odbudowuje. Dziś liczy około 60 księży i 100 zakonników, należących zarówno do obrządku łacińskiego, jak i bizantyjskiego. W kraju istnieje kilka wspólnot duchowych, w których zorganizowane są setki wiernych. – Dzięki pomocy "Kościoła w Potrzebie" udało nam się wyremontować niektóre budynki kościelne i wybudować nowe – powiedział bp Projkow.