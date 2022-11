Wielka Brytania: Pożegnanie prezydentów RP na uchodźstwie

Eucharystii przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz. 12 listopada trumny ze szczątkami trzech prezydentów zostaną przewiezione do Polski i złożone w powstającym w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie Mauzoleum Prezydentów RP na Uchodźstwie – przekazała KAI.

Pożegnanie prezydentów

Eucharystię poprzedziła wizyta polskiej delegacji na Cmentarzu Lotników Polskich w Newark-on-Trent, dotychczasowym miejscu pochówku trzech pierwszych prezydentów RP na uchodźstwie. Kwiaty złożone zostały m.in. na symbolicznym grobie gen. Władysława Sikorskiego, spoczywającego w krypcie katedry wawelskiej. Znajdujące się przed ołtarzem trumny zostały udekorowane proporcami prezydenta RP. Obok nich zostaną wyeksponowane ich portrety i odznaczenia, którymi zostali uhonorowani: Ordery Orła Białego (prezydenci Raczkiewicz, Zaleski, Ostrowski) oraz Ordery Wojenne Virtuti Militari (prezydenci Raczkiewicz i Ostrowski). Miejsce przy trumnach zajął posterunek honorowy Wojska Polskiego, poczet flagowy oraz poczty sztandarowe. Msza rozpoczęła się od odegrania hymnów Rzeczpospolitej Polskiej oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

W uroczystościach pożegnalnych w Wielkiej Brytanii wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz państwowych Sejmu, Senatu, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Obecny był członek rodziny królewskiej George Windsor, hrabia St. Andrews, najstarszy syn Edwarda Windsora, księcia Kentu. W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele miejscowych władz lokalnych, m.in. burmistrz Newark Lawrence Goff. Na Mszy Świętej modlili się także liczni przedstawiciele brytyjskiej Polonii.

Sprowadzenie szczątków

Sprowadzenie do Polski szczątków prezydentów RP na uchodźstwie wieńczy obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Główną zasługą prezydentów na uchodźstwie było zachowanie konstytucyjnej ciągłości władz Rzeczypospolitej Polskiej od września 1939 roku, kiedy doszło do agresji Niemiec i Związku Sowieckiego na Polskę, poprzez całą II wojnę światową i powojenną sowiecką okupację, aż do pierwszych, w pełni wolnych wyborów prezydenckich w 1990 roku.

Zakończeniem misji prezydentów było uroczyste przekazanie w 1990 roku na Zamku Królewskim w Warszawie insygniów prezydenckich. Ryszard Kaczorowski – ostatni prezydent RP na uchodźstwie – przekazał je Lechowi Wałęsie – pierwszemu polskiemu prezydentowi wybranemu w wyborach powszechnych po II wojnie światowej. Urząd sprawowali kolejno: Władysław Raczkiewicz, August Zaleski, Stanisław Ostrowski, Edward Raczyński, Kazimierz Sabbat i Ryszard Kaczorowski.