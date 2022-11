11 listopada. Franciszek do Polaków: Niech ta rocznica wzbudzi w was wdzięczność wobec Boga

W środę, podczas cotygodniowej audiencji generalnej, Ojciec Święty przypomniał, że 9 listopada obchodzona jest rocznica poświęcenia Bazyliki św. Jana na Lateranie. Nazwał świątynię "matką wszystkich kościołów". W tym kontekście papież wspomniał o wszystkich kościołach, w których gromadzą się wierzący, aby celebrować Najświętszą Liturgię. Franciszek życzył, by więź z Kościołem była dla każdego źródłem radości.

"Wdzięczność wobec Boga i zaangażowanie na rzecz braterstwa"

Papież Franciszek zwrócił się także do Polaków, w związku ze zbliżającą się rocznicą odzyskania niepodległości. – Serdecznie pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dziękuję wam za dar modlitwy, którą towarzyszyliście mi w podróży do Królestwa Bahrajnu. Pojutrze będziecie obchodzili rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości: niech ta znacząca rocznica wzbudzi we wszystkich wdzięczność wobec Boga i umocni zaangażowanie na rzecz braterstwa, ochrony życia i godności osoby ludzkiej w waszym kraju i na arenie międzynarodowej, zwłaszcza w sąsiedniej Ukrainie – zwracał uwagę Ojciec Święty.

Nawiązując do wizyty w Bahrajnie Ojciec Święty podkreślił szczególną potrzebę pokoju i dialogu między narodami. Franciszek wskazał przy tym, że dialog nie może się odbyć bez spotkania. Dlatego, jak sam tłumaczył, będąc w Bahrajnie spotkał się ze wspólnotami chrześcijańskimi i muzułmańskimi.

Na koniec audiencji Franciszek ponowił prośbę o modlitwę za Ukrainę, która pogrążona jest w wojnie. – Ponawiam wezwanie do modlitwy za udręczoną Ukrainę: prośmy Pana o pokój dla tego ludu, który jest tak uciemiężony i który cierpi tak wiele okrucieństwa, tak wiele okrucieństwa ze strony najemników, którzy prowadzą wojnę – mówił Ojciec Święty.

