Ambasador Rosji mówi o roli papieża w wymianie jeńców

Aleksandr Awdiejew stwierdził, że Stolica Apostolska jest gotowa pełnić rolę mediatora między Ukrainą a Rosją.

Włoska agencja informacyjna Askanews podała, że rosyjski ambasador powiedział, iż wymiana następuje zgodnie z listami jeńców Sił Zbrojnych Ukrainy. Listy te przekazuje Ojciec Święty – przekazała w czwartek KAI.

– W tym przypadku bardzo doceniamy osobiste działania papieża, który realizuje bardzo ważną misję humanitarną, dzięki której setki ludzi mogą powrócić do swoich rodzin – stwierdził Awdiejew.

Wymiana jeńców wojennych. Rola papieża

W drodze powrotnej z Bahrajnu do Watykanu papież mówił dziennikarzom, że Watykan jest "stale uważny" na to, co dzieje się na Ukrainie i że Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej nadal czyni co w jego mocy i działa za kulisami, aby pomóc zorganizować wymianę jeńców.

Spotykając się we wrześniu tego roku z jezuitami w Kazachstanie, Franciszek oznajmił, że spotkał się z niektórymi wysłannikami i ministrami rządu Ukrainy, z których jeden przekazał mu listę ponad 300 więźniów cywilnych i wojskowych. – Poprosili mnie, bym zrobił coś, by wymiana doszła do skutku. Natychmiast zadzwoniłem do ambasadora Rosji, by dowiedzieć się, czy można coś uczynić, czy można przyspieszyć wymianę więźniów – opowiadał papież w Kazachstanie 15 września br.

21 września Rosja uwolniła 215 więźniów wojennych w zamian za Wiktora Medwedczuka, byłego ukraińskiego posła, a także 54 innych uwięzionych. 17 października wymiana jeńców objęła 218 osób, w tym 108 kobiet. A 3 listopada każdy z krajów uwolnił 107 pojmanych osób. Do domów wrócili między innymi ewakuowani z mariupolskich zakładów Azowstal. W wymianie uczestniczyli komisarz ds. praw człowieka parlamentu Ukrainy Dmytro Lubiniec i rosyjska Rzecznik Praw Obywatelskich Tatiana Moskalkowa. Urzędnicy podkreślili znaczenie tego spotkania, apelując o utworzenie bezpiecznego korytarza służącego do wymiany więźniów.

