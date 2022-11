Bazylika w Licheniu. Największy kościół w Polsce

Sanktuarium licheńskie – miejsce niejednych objawień

Historia sanktuarium w Licheniu zaczyna się wraz z objawieniami maryjnymi, które miały miejsce w XIX wieku. Sanktuarium znajduje się we wsi Licheń Stary w centralnej Polsce, w gminie Ślesin, w powiecie konińskim.

Pierwsze objawienia maryjne w Licheniu miały miejsce w 1813 roku. Trwała wówczas bitwa pod Lipskiem. Ciężko ranny żołnierz Tomasz Kłosowski modlił się do Matki Bożej, gdy w jednej chwili ujrzał Najświętszą Pannę idącą po polu bitwy. Miała na sercu znak orła białego. Żołnierz obiecał Maryi, że będzie pielgrzymował i szukał najwierniejszej kopii Jej wizerunku. Jego pielgrzymka trwała ponad 20 lat.

Po odnalezieniu Jej wizerunku Tomasz Kłosowski powiesił obraz na jednej z sosen w lasku Grąblińskim, 2 km od Lichenia. Matka Boża miała wtedy powiedzieć: "Gdy nadejdą ciężkie dni ci, którzy przyjdą do tego obrazu, będą się modlić i pokutować, nie zginą. Będę uzdrawiać chore dusze i ciała. Ile razy ten naród będzie się do mnie uciekał, nigdy go nie opuszczę, ale obronię i do swego serca przygarnę, jak tego orła białego (…) Ja będę królowała memu narodowi na wieki".

W późniejszych latach w tym miejscu Matka Boża objawiała się Mikołajowi Sikatce. Pierwsze objawienie pasterzowi miało miejsce w 1850 roku. Fragment sosny, przy której Mikołaj Sikatka miał widzenia zachował się do dziś i znajduje się w Kaplicy Sosny w Lesie Grąblińskim. Na sośnie umieszczono wizerunek Matki Bożej.

Modlitwa i pokuta

W czasie objawień Mikołajowi Sikatce Maryja prosiła o modlitwę, pokutę i przemianę życia. Matka Boża poleciła również zbierać jałmużny na Msze św. przebłagalne. Kazała także, by obraz został przeniesiony w godniejsze miejsce. Maryja przestrzegła tamtejszą ludność o epidemii cholery, która niebawem miała nawiedzić Wielkopolskę. Tak też się stało, zaraza miała miejsce w 1852 roku.

O swoich widzeniach pasterz zeznał ówczesnemu proboszczowi, ks. Florianowi Kosińskiemu. "Od kilku lat w parafii Licheń znajdował się w borze, pod wsią Grąblin, obraz Matki Boskiej, na sośnie przybity przez jednego z parafian tutejszych, już zmarłego. W tymże boru, w bliskości obrazu, pasterz bydła z pomienionej wsi, od dwóch lat miał widywać osobę nieznaną, jakoby z innego świata, która za pośrednictwem tegoż pasterza starała się zachęcać lud tutejszy do prawdziwej pokuty, odmiany dotychczasowego, z wielu miar nagannego życia, z poleceniem zebrania na trzy Msze św. jałmużny z całej parafii, na uproszenie od Boga odwrócenia wiszących kar i chorób nad występnymi - przestrzegając zarazem, aby obraz wspomniany z miejsca tego, na ustroniu, bo tylko nad ścieżką położonego, został przeniesiony na inne dla zabezpieczenia go od zniewag niewiernych, które w boru przytrafić się mogły i spełniać bez świadków, a następnie bez obawy kary. Polecenie to i zachęcenie miała ponawiać po kilka razy. Badany później tenże pasterz przez wójta Gminy miejscowej zeznał to samo do protokółu. Następnie odesłany przez tegoż do wojennego Naczelnika Powiatu ponowił takie zeznanie" – napisał kapłan w raporcie z 5 listopada 1852 roku.

29 września 1852 roku obraz Matki Bożej został przeniesiony z lasu do kaplicy cmentarnej w Licheniu, która wówczas pełniła funkcję kościoła parafialnego. Uroczystość przeniesienia wizerunku Najświętszej Panny zgromadziła wielu wiernych i dała początek sanktuarium. Odtąd w Licheniu zaczęto oddawać cześć Matce Bożej Licheńskiej.

Koronacja wizerunku Matki Bożej Licheńskiej

O koronację obrazu Matki Bożej Bolesnej w Licheniu prosił Episkopat Polski papieża Pawła VI. Miało to miejsce przy okazji Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski w 1966 roku. Koronacji dokonał prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński 15 sierpnia 1967 roku.

Przed koronacją Obraz został poddany konserwacji. Z obrazu zdjęto srebrną sukienkę, która okrywała Matkę Bożą od upadku powstania styczniowego. Zakrywała m.in. elementy narodowe – orła i napis. Matka Boża dostała nowe szaty i koronę. Wizerunek umieszczono w złoconych ramach, a w nich wyryto osiem orłów polskich. Umieszczono tam również herby: papieski, prymasowski, mariański oraz licheński.

Bazylika w Licheniu

Budowę licheńskiej bazyliki rozpoczęto w 1994 roku. Dzięki ofiarom darczyńców ukończono ją w ciągu 10 lat, w 2004 roku. Obecnie Bazylika Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu to największy kościół w Polsce. Znajdująca się tam Matka Boża w Cudownym Obrazie, jako jedyna w Polsce, przytula do serca polskie godło – białego orła.

Przy budowie bazyliki duże znaczenie miała symbolika. Do świątyni prowadzą 33 schodki – w nawiązaniu do lat ziemskiego życia Jezusa. W samej bazylice znajduje się 365 okien – liczba dni w roku oraz 52 otwory drzwiowe – liczba tygodni w roku kalendarzowym. Świątynia jest podtrzymywana przez 12 kolumn, jako nawiązanie do Apostołów.

